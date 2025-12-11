×
Havada korku dolu anlar: 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 15:02

Avustralya'da atlayıştan sonra yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takılan sporcu, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinin güneyinde bir etkinlikte 16 paraşütçü, atlayış yapmak üzere uçakla havalandı.

İlk paraşütçü Adrian Ferguson'un yedek paraşütü, atlayıştan sonra açılarak uçağın kanadına takıldı. Ferguson, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.

Bir süre havada savrulan paraşütçü, yedek paraşütün iplerini keserek uçaktan kurtuldu ve serbest düşüş halindeyken ana paraşütünü açtı.

Güvenli bir şekilde yere inen paraşütçünün hafif yaralandığı öğrenildi.

