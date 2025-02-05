Havada 'gizemli koku' paniği: Acil iniş yaptı

Haberin Devamı

ABD'nin New York eyaletinden kalkan Delta Havayolları'na ait uçak, yolcu kabinindeki koku nedeniyle rotasını değiştirerek acil iniş yapak zorunda kaldı.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "New York'tan John F. Kennedy (JFK) kalkışlı Orlando seferini yapan 2090 sefer sayılı uçak, kabinde bir koku tespit edilmesinin ardından Raleigh'e (Kuzey Carolina) yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, 158 yolcu taşıyan uçağın kabinindeki "gizemli kokunun" sebebinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

ABD'de 1 Şubat'ta da United Airlines adlı hava yolu şirketine ait uçağın kanadı, Texas'tan New York'a giderken kalkış esnasında alev almıştı.

Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kalkış sırasında uçağın kanadının alev aldığı ve kabin içindeki yolcuların panik yaşadığı yer almıştı.

Haberin Devamı

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve tüm yolcuların başka bir uçağa alınarak havalandığını açıklamıştı.​​​​​​​