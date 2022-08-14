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Havada dehşet dolu anlar... 35 yaşındaki yolcu uçaktaki saldırganı tek başına durdurdu

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#Uçak#İngiltere#Dünya
Havada dehşet dolu anlar... 35 yaşındaki yolcu uçaktaki saldırganı tek başına durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:56

Lanarca'dan Manchester'a giden uçak aksiyon filmlerini aratmayan sahnelere sahne oldu. Bir kadının yanında bomba olduğunu iddia ederek kokpite saldırmaya çalışması üzerine yolculardan biri saldırgana müdahale etti. Uçak Paris'e acil iniş yaparken 35 yaşındaki yolcu kahraman ilan edildi.

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Dünya Phillip O'Brien isimli yolcuyu konuşuyor.

Lanarca'dan Manchester Havalimanı'na giden uçaktaki yolculardan birisi olan O'Brien filmleri aratmayacak bir kahramanlığa imza attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir kadın yolcu, iç çamaşırlarına kadar soyunup kokpite saldırmaya çalıştı.

30'lu yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan, yanında patlayıcılar olduğunu öne sürdü.

Havada dehşet dolu anlar... 35 yaşındaki yolcu uçaktaki saldırganı tek başına durdurdu

UÇKATA PANİK DOLU ANLAR

Beraberindeki çocuklara ölmeye hazır olup olmadıklarını soran kadın uçakta büyük paniğe neden oldu.

Anne ve babasının DEAŞ üyesi olduğunu haykıran saldırganı Phillip O'Brien isimli eski bir güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi.

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KAHRAMANI İLAN EDİLDİ

35 yaşındaki adam kısa sürede İngiliz basını tarafından kahraman ilan edildi. 

Havada dehşet dolu anlar... 35 yaşındaki yolcu uçaktaki saldırganı tek başına durdurdu

Eşi ve 3 çocuğu da uçakta olan O'Brien ülke basınına verdiği demeçte yaşananları şu sözlerle anlattı;

'Her şey normaldi ve daha sonra kalkıştan kısa bir süre sonra bir kadın çıplak bir şekilde koridora çıktı ve Allahu Ekber diye bağırarak kokpit kapısına vurdu.'

Görevlilerin kadına müdahale etmediklerini belirten İngiliz yolcu, 'Kadın tekrar kokpite yöneldiğinde inisiyatifi elime aldım ve onu yere indirdi. Daha sonra pilot Paris'e acil iniş yaptı' dedi.

Uçağın Paris'e acil iniş yapmasının ardından Fransız polisi kadını gözaltında aldı.

 

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#Uçak#İngiltere#Dünya

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