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Havada dehşet anları: Hostesin bacağını kırdı

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#Uçak#İspanya#Venezuela
Havada dehşet anları: Hostesin bacağını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 18:43

İspanya'dan Venezuelaya seyahat eden uçaktaki bir yolcu, uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Yolcu ile mürettebat arasında çıkan arbedede bir hostesin bacağı kırıldı. Yolcunun, Venezuela'daki yerel yetkililere teslim edildiği bildirildi.

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İspanya'nın başkenti Madrid'den, Venezuela'nın başkenti Caracas'a seyahat eden Plus Ultra Lineas Aereas havayolu firmasına ait uçakta panik dolu anlar yaşandı.

Uçaktaki bir yolcu, uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Yolcunun bu girişimine, uçakta görevli bir hostes müdahale etmek istedi.

Uçaktaki yolcuların endişeli bakışları arasında hostesin müdahalesini engellemeye çalışan yolcu, hostesin bacağını kırdı.

Olay hakkında açıklama yapan havayolu firmasının sözcüsü, "Bir yolcumuz, kalkıştan birkaç dakika sonra acil çıkış kapısını açmak istedi. Mürettebat hızla hareket ederek yolcumuzu sakinleştirdi. Yolcumuz başka bir koltuğa alınarak uçuş tamamlandı" dedi.

Sözcü, yolcuya müdahale edilen hostesin bacağının kırıldığını ve bir süre çalışamayacağını belirtirken yolcunun 8.5 saatlik uçuşun sonunda yerel yetkililere teslim edildiğini aktardı.

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Uçuşun 30 dakika erken tamamlandığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

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#Uçak#İspanya#Venezuela

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