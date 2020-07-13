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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Havada büyük panik

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Suudi Arabistan'dan havalanan uçak türbülansa girdi; yolcuların panik anları kameralara yansıdı.

Suudi Arabistan’dan Hindistan’a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi.

O sırada yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

Havada büyük panik

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Hindistan’ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi.

Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı.

Havada büyük panik

Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu.

Uçağın Keşmir’e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

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