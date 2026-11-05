Havada bomba paniği! Fransız jetleri havalandı

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İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden yolcu uçağı, bomba tehdidi şüphesi üzerine Fransa'ya yönlendirildi. Uçak, askeri uçakların refakatinde Fransız askeri hava üssüne güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki 151 yolcu ve 6 mürettebat üyesinin tamamının güvende olduğu bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ofisinden yapılan açıklamada, yetkililerin olayı anbean takip ettiği belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, uçağın iniş yaptığı havaalanında bomba imha ekipleri hazır bekledi. Yolcular ve mürettebat güvenli bir alana tahliye edilirken ekipler uçakta inceleme başlattı.

FRANSIZ HAVA KUVVETLERİ UÇAKLARI HAVALANDIRDI

Fransa Hava Kuvvetleri, bomba tehdidinin bildirilmesinin hemen ardından savaş uçaklarını havalandırdı. Yapılan açıklamada, "Uçak rotasını değiştirdi ve Paris'in batısındaki Evreux havaalanına kadar refakat eşliğinde götürülüyor" ifadeleri kullanıldı.

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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre Aer Lingus uçağı, Paris yakınlarında rotasından ayrıldı. Havada acil durum ilan eden uçak, Evreux bölgesine yönelmeden önce bir süre daireler çizdi.

Yetkililer, bomba tehdidinin kaynağına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Olayın sorumluluğunu da şu ana kadar üstlenen olmadı.

BULGARİSTAN'DA ÜÇ UÇAK ACİL İNİŞ İSTEDİ

Bulgaristan'da da üç uçak bomba tehdidi nedeniyle acil iniş talebinde bulundu. Yerel medyada yer alan haberlerde, uçakların güvenlik gerekçesiyle iniş yapmak istediği bildirildi.

AVRUPA'DA UÇAKLARA BOMBA TEHDİTLERİ ARTIYOR

Fransa'ya yönlendirilen Dublin-Roma seferi, Avrupa'da son günlerde art arda yaşanan bomba tehdidi olaylarının ardından gerçekleşti.

Avrupa genelinde bu hafta çok sayıda uçak, bomba tehdidi nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında farklı havalimanlarına yönlendirildi. Tehditler, uçaklarda arama yapılmasına, uçuş rotalarının değiştirilmesine ve bazı havalimanlarında geçici aksamalara yol açtı.

Avrupa'da faaliyet gösteren çeşitli havayolu firmalarına ait uçuşlar, tehditlerden etkilendi. Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki bir havalimanı, yapılan ihbar nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı. Bir başka tehditte ise İtalyan Hava Kuvvetleri, İrlanda merkezli Ryanair uçağına Roma'ya kadar eşlik etti.