Havacılık riski tartışma konusu olmuştu... ABD’de 5G’ye geçiş ötelendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
Antalyada korkutan deprem AFADdan ilk açıklama geldiAntalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
Fenomenlere gözaltı 10 milyon dolarlık vurgunFenomenlere gözaltı! 10 milyon dolarlık vurgun#Twitch
Şentoptan Kılıçdaroğluna cevap: Yakışmayan bir tavırŞentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yakışmayan bir tavır#Mustafa Şentop
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Gözlerden uzak romantik tatilGözlerden uzak romantik tatil!#Mehmet Üstündağ
Enflasyonla mücadele mesajı Alınan kararlar tek tek açıklandıEnflasyonla mücadele mesajı! Alınan kararlar tek tek açıklandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMMye sunulduMilyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu#Emekli Maaşı
HABERLERDünya Haberleri

Havacılık riski tartışma konusu olmuştu... ABD’de 5G’ye geçiş ötelendi

#ABD#5-G#Erteleme
Havacılık riski tartışma konusu olmuştu... ABD’de 5G’ye geçiş ötelendi

Amerikan telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, hızlı internet hizmeti sağlamaya yönelik 5G teknolojisine geçişi ertelemeyi kabul etti.

Haberin Devamı

Önceki gün Ulaştırma Bakanlığı ve sivil havacılık otoritesinin bu yöndeki talebine itiraz eden ve bugün itibariyle abonelerine 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildiren şirketler, şimdi iki hafta süreyle planlarını askıya aldıklarını duyurdu. Hızlı internet hedefi 19 Ocak’a kalmış oldu.

Şubat 2021’de ABD’de yapılan 5G ihalesi toplam 81 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon TL) büyüklüğe ulaşmış, sadece Verizon’un 5G lisansları için ödediği tutar 45 milyar doları aşmıştı. AT&T ise 23 milyar dolarla ikinci en büyük lisans sahibi olmuştu.

Son erteleme; Delta, United, UPS ve FedEx gibi ülkenin en büyük 10 yolcu ve kargo taşıyıcısını temsil eden “Airlines for America” (A4A) örgütünün mahkemeye başvurmaya hazırlandığı haberleri üzerine geldi. Federal Havacılık İdaresi, 5G’nin uçaklara olası riski nedeniyle pilotları bazı otomatik sistemleri kullanmaktan men etmeye hazırlanıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#5-G#Erteleme

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ