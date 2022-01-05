Havacılık riski tartışma konusu olmuştu... ABD’de 5G’ye geçiş ötelendi

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Önceki gün Ulaştırma Bakanlığı ve sivil havacılık otoritesinin bu yöndeki talebine itiraz eden ve bugün itibariyle abonelerine 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildiren şirketler, şimdi iki hafta süreyle planlarını askıya aldıklarını duyurdu. Hızlı internet hedefi 19 Ocak’a kalmış oldu.

Şubat 2021’de ABD’de yapılan 5G ihalesi toplam 81 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon TL) büyüklüğe ulaşmış, sadece Verizon’un 5G lisansları için ödediği tutar 45 milyar doları aşmıştı. AT&T ise 23 milyar dolarla ikinci en büyük lisans sahibi olmuştu.

Son erteleme; Delta, United, UPS ve FedEx gibi ülkenin en büyük 10 yolcu ve kargo taşıyıcısını temsil eden “Airlines for America” (A4A) örgütünün mahkemeye başvurmaya hazırlandığı haberleri üzerine geldi. Federal Havacılık İdaresi, 5G’nin uçaklara olası riski nedeniyle pilotları bazı otomatik sistemleri kullanmaktan men etmeye hazırlanıyordu.