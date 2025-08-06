Havaalanında tek başına... Tatil uğruna çocuklarını bıraktılar

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İSPANYA’nın Barcelona kentinde bulunan El Prat Uluslararası Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuklarının pasaportunun süresi dolduğu için uçağa binemeyeceğini öğrenen bir çift, tatil planlarını aksatmamak için oğullarını terminalde yalnız bırakarak uçağa bindi. Olay, havalimanında görevli bir hava trafik kontrolörünün sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştığı video ile ortaya çıktı. Ailenin, çocuklarını almak üzere bir akrabalarını aradığı ancak bu kişiyi beklemeden uçağa bindikleri öne sürüldü. Terminalde yalnız bulunan çocuğu fark eden kadın görevli ise durumu polise bildirdi. Küçük çocuk, yetkililere ailesinin tatil için uçağa bindiğini anlattı. Bunun üzerine çiftin yolcusu olduğu uçak tespit edildi ve ihmalkâr anne baba havalimanındaki polis merkezine getirildi. Kadın çalışan, TikTok videosunda

çocuğun hem pasaportunun geçersiz olduğunu hem de vizeye ihtiyaç duyduğunu anlattı. Video kısa süre içinde 500 bini aşkın görüntülenme aldı. Ailenin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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‘AKRABASI GELİP ALACAKMIŞ’

TikTok videosunda konuşan hava trafik kontrolörü, yaşanan olayı “Akıl alır gibi değil” sözleriyle yorumladı. Görevli, aileye yönelik tepkisini “Bir anne olarak şoktayım. Pasaport sorununu öğrenen ebeveynler, çocuğu bir akrabaya bırakıp uçağa binmeyi seçiyor.

Bu kişi yarım saat mi gelir, üç saat mi, belli değil. Onlarsa tatil planlarını bozmak istemiyor” sözleriyle dile getirdi.