Havaalanında patlama: 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD bombası infilak etti

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Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanı'nda sabah saatlerinde meydana gelene patlamanın nedeni belli oldu.

Polis ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamaya savaş döneminden kalma 227 kiloluk ABD yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi konuyla ilgili yaptığı açıklamada olay yerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, “İkinci bir patlama riski yok” ifadelerini kullandı.

Hayashi, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Miyazaki Havaalanı'nın yarın sabah itibariyle yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti. Miyazaki Havaalanı yönetimi ise yaşanan olay nedeniyle bugün yapılması planlanan 66 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Miyazaki Havaalanı'nda daha önce de savaş döneminden kalma ABD yapımı mühimmat bulunduğu öğrenildi.

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PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Japonya'nın Miyazaki Havaalanı'nın pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Nedeni bilinmeyen patlama sonrasında 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından uçuşlar askıya alınmıştı. Patlamamış mühimmat şüphesi nedeniyle olay yerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı bomba uzmanları sevk edilmişti.