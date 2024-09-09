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Havaalanında panik: Uçak pistten çıktı

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#Endonezya#Panik#Havaalanı
Havaalanında panik: Uçak pistten çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 15:44

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu uçağının pistten çıkarak sürüklenmesi sonucu bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Olayda, uçağın yaklaşık 20 metre sürüklenerek "büyük zarar" gördüğü kaydedildi.

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Endonezya'nın Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı.

İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.

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#Endonezya#Panik#Havaalanı

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