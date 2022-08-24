Hava tahmini tutmadı kovuldu

Haberin Devamı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de geçen cumartesi günü Macar devletinin bininci yılını kutlamak için dev havai fişek gösterileri düzenlenmesi planlanıyordu ancak meteorolojinin o gün için fırtına ve şiddetli rüzgâr beklendiği uyarısı üzerine etkinlikler iptal edildi. Tahmin edilen kötü hava koşullarının yaşanmamasının ardından Viktor Orban hükümetine yakın medya kuruluşları Ulusal Meteoroloji Ajansı’nı eleştiri yağmuruna tutarken, Macaristan Teknoloji ve Endüstri Bakanı Laszlo Palkovics, Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath’ı görevden aldı. 2006 yılında Danube nehri kıyısında yapılan ve yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı kutlamalar sırasında patlak veren fırtına bir felakete yol açmış, 5 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralanmıştı.