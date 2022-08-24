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Hava tahmini tutmadı kovuldu

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#Kornelia Radics#Gyula Horvath#Macaristan
Hava tahmini tutmadı kovuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Macaristan’da Ulusal Meteoroloji Ajansı Genel Müdürü Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath, kurumun yanlış hava durumu tahmini yapması nedeniyle görevden alındı.

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de geçen cumartesi günü Macar devletinin bininci yılını kutlamak için dev havai fişek gösterileri düzenlenmesi planlanıyordu ancak meteorolojinin o gün için fırtına ve şiddetli rüzgâr beklendiği uyarısı üzerine etkinlikler iptal edildi. Tahmin edilen kötü hava koşullarının yaşanmamasının ardından Viktor Orban hükümetine yakın medya kuruluşları Ulusal Meteoroloji Ajansı’nı eleştiri yağmuruna tutarken, Macaristan Teknoloji ve Endüstri Bakanı Laszlo Palkovics, Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath’ı görevden aldı. 2006 yılında Danube nehri kıyısında yapılan ve yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı kutlamalar sırasında patlak veren fırtına bir felakete yol açmış, 5 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralanmıştı.

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#Kornelia Radics#Gyula Horvath#Macaristan

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