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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı! İnanılmaz görüntüler…

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Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı! İnanılmaz görüntüler…
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Rusya’ya bağlı Vorkuta'nın oblast bölgelerinden gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hava sıcaklıklarının eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölge adeta hayalet şehre döndü.

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  • Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…
  • Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…
  • Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…
  • Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…

Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.
Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı İnanılmaz görüntüler…


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