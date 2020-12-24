Hava muhalefetleriyle boğuşan ABD'de bir kritik uyarı daha

Geçen haftaki kar fırtınasında en az 3 kişinin can verdiği ABD'de yine doğu yakası için "olumsuz hava şartları" uyarısı yayımlandı.

AccuWeather'ın yayımladığı verilere göre, ülkede bugün ve yarın özellikle kuzeydoğu bölgesi başta olmak üzere doğu yakası için şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı verildi.

New York ve Boston gibi önemli şehirleri de etkilemesi beklenen fırtına ve sellerde, rüzgar hızının saatte 80-95 kilometreyi bulması bekleniyor.