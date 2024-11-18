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Hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı: Okullar tatil oldu

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#Hindistan#Yeni Delhi#Hava Kirliliği
Hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı: Okullar tatil oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 11:47

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaşarak okulların kapatılmasına ve inşaatların durdurulmasına neden oldu. Yetkililer, kirliliğin hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulunarak, özellikle hassas grupları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına, inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

Kentte 10. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıfların derslerinin online olarak yapılacağı belirtilirken, acil ihtiyaç duyulmayan malzemelerin bulunduğu kamyonların şehre girmesi yasaklandı. Bazı eski, dizel yakıtlı araçların kullanımının yasaklandığı kentte, yetkililer çocuklar, yaşlılar, kronik veya solunum rahatsızlıkları bulunanlar için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı: Okullar tatil oldu

Hayati tehlikeye yol açabilecek sisli hava başkentteki yüksek yapıların çevresini kapladı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlarda aksaklık yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

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Şehrin çeşitli bölgelerindeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 50 kat aştığı bildirildi. Tahminlere göre hava kirliliği hafta boyunca da yüksek seviyede devam edecek.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.
Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

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#Hindistan#Yeni Delhi#Hava Kirliliği

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