Hava kalitesi verileri açıklandı: Sadece 7 ülke standartları karşıladı

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İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir, 138 ülke ve bölgeyi içeren 2024 Dünya Hava Kalitesi Raporunu yayınladı.

Raporda, dünyadaki şehirlerin yalnızca yüzde 17'sinin DSÖ'nün hava kirliliği kılavuzuna uyduğu belirtildi.

DSÖ'nün hava kalitesi standartlarını 2024'te Avustralya, Bahamalar, Barbados, Estonya, Grenada, İzlanda ve Yeni Zelanda olmak üzere sadece 7 ülkenin karşıladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl havası en kirli 5 ülke ise Çad, Bangladeş, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Hindistan oldu. DSÖ'nün PM2.5 (tehlikeli küçük partikül seviyesi) için metreküp başına belirlediği 5 mikrogram sınırının 138 ülke ve bölgenin 126'sında (yüzde 91.3'ünde) aşıldığı kaydedildi.

Amazon yağmur ormanlarındaki orman yangınlarının 2024'te Latin Amerika'nın geniş kesimini etkilediği, Brezilya'nın Rondonia ve Acre eyaletlerindeki bazı şehirlerde PM2.5 seviyelerinin Eylül ayında 4 katına çıktığı vurgulandı.

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HAVASI EN KİRLİ 7 ŞEHİR BELİRLENDİ

Orta ve Güney Asya bölgesinin dünyanın en kirli 7 şehrine ev sahipliği yaptığı belirtildi. En kirli 9 şehrin 6'sınının Hindistan'da olduğu ifade edildi.

ABD'nin havası en kirli şehrinin California eyaletine bağlı Ontario, büyük şehirlerden en kirlisinin ise yine California eyaletine bağlı Los Angeles olduğu ifade edildi.

"HAVA KALİTESİ VERİLERİ HAYAT KURTARIR"

IQAir CEO'su Frank Hammes rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Hava kirliliği hem insan sağlığı hem de çevresel istikrar için kritik bir tehdit olmaya devam ediyor, ancak çok sayıda insan maruz kaldığı seviyelerin farkında değil. Hava kalitesi verileri hayat kurtarır. İhtiyaç duyulan farkındalığı oluşturur, politika kararlarını ilgilendirir, halk sağlığı müdahalelerine rehberlik eder ve hava kirliliğini azaltmak, gelecek nesilleri korumak için harekete geçilmesini sağlar" ifadelerini kullandı.