Hastaneyi basıp ateşe verdiler

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İsrail, bir seneyi aşkın bir süredir sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nde önceki gün bir insanlık suçuna daha imza attı. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki tek sağlık tesisi olan Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği baskında binayı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Hastane müdürü Hüsam Ebu Safia da dahil olmak üzere onlarca doktor, hastane çalışanı ve refakatçi sorguya çekildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Kemal Advan artık boş. Kalan 15 hasta, 50 hastabakıcı ve 20 sağlık çalışanı suyu, elektriği ve tıbbi personeli olmayan Endonezya Hastanesi’ne nakledildi” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ DOĞRULADI

İsrail’den yayın yapan Times of Israel’in haberine göre, bölgedeki tek hastanenin de hizmet dışı kalmasının ardından İsrail ordusundan Yarbay Nadav Şoşani, İsrail’in askeri faaliyetleriyle hastanede çıkan yangın arasında bir bağlantı bulunmadığını savundu. Şoşani, İsrailli askerlerin hastaneyi ateşe verdiği yönündeki haberlerin temelsiz olduğunu öne sürdü. El Cezire ve diğer medya kuruluşlarının topladığı görgü tanığı ifadeleri ise Şoşani’nin iddialarını çürütürken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baskın sırasında tesisin kasten zarara uğratıldığını gösteren raporlar bulunduğunu duyurdu. Hamas da açıklama yayımlayarak binada hiçbir askeri varlığın bulunmadığını belirtti.

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EN KARANLIK SAYFA

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kadın doktorlardan Şuruk er-Rantisi, İsrail’in saldırısıyla hastanede yangın çıktığına dikkati çekerek, “İsrail ordusu hastaneyi kuşatırken arşiv bölümünde yangın çıktı. Sonrasında alevler diğer bölümlere yayıldı” dedi. İsrail askerlerinin kadınları da erkekler gibi elbiselerini çıkarmaya zorladığını söyleyen Rantisi, askerler tarafından aşağılandıklarını ifade etti. Gözaltına alınan kişilerin arasında bulunan hemşire İsmail el-Kahlut da El Cezire’ye açıklamasında, hastane personeli ve hastaların İsrail ordusu tarafından 12 saatten fazla süre soğukta neredeyse çırılçıplak gözaltında tutulduğunu belirtti. BM’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından baskını kınarken İsrail’in Gazze’de soykırım tarihinin en karanlık sayfalarından birini yazdığını söyledi.

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HASTANE MÜDÜRÜ TUTUKLU

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safia’yı tutuklayıp götürdüğünü bildirdi. İsrail ordusu da hastane müdürünün gözaltına alındığını doğruladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, hastaneye yönelik operasyonun sonlandığı belirtilerek, 240’tan fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

ÇOCUKLAR DONARAK ÖLÜYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ise Gazze’de soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle bebeklerin donarak öldüğünü söyledi. Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland de Gazze’de hipotermi nedeniyle bebeklerin ölmesinin ‘insan yapımı’ bir felaket olduğunu söyledi. Egeland, sosyal medyada yaptığı kısa bir paylaşımda, çocukların donarak ölecekleri yönündeki uyarıların birçok kez yapıldığını söyledi. Son bir hafta içinde Gazze Şeridi’nde üç Filistinli çocuk aşırı soğuk nedeniyle donarak hayatını kaybetmişti.