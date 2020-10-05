Hastaneden ilk görüntülü mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, tedavisi esnasında hastalığının seyrine ilişkin gelecek birkaç günün ‘gerçek bir test’ olacağını, ancak hastalığı yenip yakında geri döneceğini kaydetti. Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi’nde başkanlık ofisine döndürülen odasından çekilmiş bir video mesajını Twitter hesabından paylaştı. Kravatsız haliyle biraz yorgun ve moralsiz gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, “Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım” şeklinde konuştu. Trump’ın sesinde hastalık nedeniyle hafif bir değişiklik olduğu gözlenirken, Twitter’da Trump’ın öksürmesi nedeniyle yayınlanan videonun birçok yerden kesilerek birleştirildiği iddia edildi. Vanity Fair’in haberine göre, Trump hastaneye götürülürken bir danışmanına “Ben de Stan Chera gibi ölecek miyim?” diye sordu. Trump’ın eski arkadaşı emlak zengini Chera, nisan ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

‘GERÇEK TEST OLACAK’

Sağlığı için gelecek birkaç günün ‘gerçek bir test’ olacağını söyleyen Trump, aksi yöndeki iddialara rağmen, kendisine Beyaz Saray’da kalabilme alternatifinin sunulduğunu ancak bunu istemediğini ifade etti. Trump, “Hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis’e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir dedim” diye konuştu.

İKİ KEZ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞTÜ

Trump’ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açıklamada, cuma günü Başkan’ın yüksek ateşi olduğunu ve oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını, cumartesi de oksijen seviyesindeki düşüşün tekrarlandığı söyledi. Hastaneye kaldırılmadan önce, Beyaz Saray’da Başkan’a oksijen desteği verildiği bilgisini paylaşan Dr. Conley, iyileşme sürecinin iyi gittiğini, bu hızda ilerlemesi halinde Trump’ın bugün Walter Reed Hastanesi’nden taburcu edilebileceğini ifade etti.

ZOR İKNA EDİLMİŞ

Trump hastaneye gitmeye gönüllü olduğunu söylese de, Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberler, Başkan’ın ifadeleriyle çelişiyor. Buna göre, geçen cuma günü hastaneye gitmemek konusunda ısrar eden Trump, doktorlar tarafından zor ikna edildi. Habere göre, Trump tedaviye Beyaz Saray’da devam etmek istiyordu. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Mark Meadows, Trump’ın durumunun ‘çok endişe verici’ olduğunu söylemiş, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, “Başkan’ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil” değerlendirmesinde bulunmuştu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece COVID-19’a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, ardından başkent Washington DC’ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

TRUMP’A DESTEK GÖSTERİLERİ

Tedavisinin sürdüğü Walter Reeds Hastanesi önünde toplanan Trump taraftarları, destek eylemi gerçekleştirdi. Destekçileri, ABD bayrağının yanı sıra Başkan’ın resimleri taşıyarak Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saatler süren destek eylemi sırasında sevenleri, “Geçmiş olsun Trump”, “Trump için dua ediyoruz” sloganları attı. Trump ise Twitter’dan, “Hastanenin önündeki tüm hayranları ve destekçileri takdir ediyorum. Onlar ülkemizi gerçekten seviyorlar ve onu öncekinden daha büyük yaptığımızı görüyorlar” mesajını paylaştı.

ANAYASA YARGICI İÇİN ERTELEME YOK

VoIce of America’nın (Amerika’nın Sesi) haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 19 Ekim’e kadar Senato’daki tüm oturumların ertelendiğini açıkladı. Erteleme kararı, Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ın oylama sürecine ilişkin oturumları kapsamıyor. Mitch McConnell, Barrett’ın onay sürecine ilişkin ilk oturumun planlandığı gibi 12 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Başkan Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından üç Cumhuriyetçi Partili Senatör virüse yakalandıklarını bildirmişti. Senato Adalet Komisyonu Başkanı ve Güney Carolina eyaletinden yeniden seçilmek için yarışan Lindsey Graham, oturumların video konferans yoluyla uzaktan yapılabileceğini söyledi.

TEŞHİS SONRASI İLK ANKETTE DARBE ALDI



Trump’ın koronavirüse yakalanmasından sonra yapılan Reuters/IPSOS anketine göre, Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin yüzde 50’si, Trump’ın koronavirüsü ciddiye almadığı için virüsü kaptığını düşünüyor. Ankete katılan kişilerin sadece yüzde 34’ü Başkan’ın koronavirüs hakkında söylediklerine inandıklarını söylerken, seçim anketinde Biden’ın Trump’ın 10 puan önüne geçtiği gözlendi. 2-3 Ekim arasında yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 51’i Biden’a, yüzde 41’i Trump’a oy vereceklerini söyledi. Buna karşın, Trump’ın kazanmasına yol açabilecek Pennsylvania, Ohio, Florida gibi çekişmeli eyaletlerde ABD Başkanı’nın çok geride olmaması, durumun Trump için sanıldığı kadar kötü olmaması anlamına geliyor.