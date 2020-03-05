Hastanede yaşam mücadelesi
SURİYE’nin İdlib kentinde yetersiz beslenme ve korku nedeniyle erken doğan 17 bebek hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Kısıtlı imkânlarla ve yetersiz ilaçlarla bebeklerin tedavisi sürerken, hastaneye tıbbi yardım sadece Türkiye’den yapılıyor. Hastane doktoru Cuvan Heyzeran, ellerindeki tüm imkânları kullandığını ancak yeterli teçhizatın olmadığını söyledi. Türkiye’nin tıbbi yardımlarıyla hastalara sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Heyzeran, son bir ayda durumu kritik 5 hastayı tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gönderdiklerini ifade etti.
BM’DEN İNSANİ YARDIM
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 53 tır insani yardım gönderildi. BM’nin yardımlarını taşıyan tır’lar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.
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