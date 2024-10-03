Hastanede yangın çıktı: 9 kişi zehirlenerek öldü

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Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'ın güneyindeki Pingtung kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tayvanlı yetkililer, dumandan zehirlenen 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangının ardından hastane tahliye edilirken yakınlardaki bir üste bulunan askerler, hastaların tahliyesi ve alevlerin söndürülmesinde sağlık çalışanlarına ve itfaiyecilere yardım etmek üzere seferber edildi.

Hastalar yakınlardaki sığınaklara taşınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KRATHON TAYFUNU'NU TAYVAN'I VURDU

Tayvan'ın güneybatısındaki Kaohsiung şehrini vuran Krathon Tayfunu etkisini sürdürüyor. Tayvan Acil Durum Operasyon Merkezi, güneybatıdaki Taitung'ta düşen bir kaya parçasının aracına isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2'ye, yaralı sayısının ise 123'e yükseldiğini açıkladı. Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle adadaki tüm iç hat uçuşları ve 236 uluslararası uçuş iptal edildi. Toprak kaymalarına karşı savunmasız bölgelerden binlerce kişi tahliye edildi. Tayfunun etkisini sürdürdüğü Kaohsiung'ta çok sayıda binanın çatısı uçtu. Belediye Başkanı Chen Chi-mai, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

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Tayfunun yarın akşam saatlerinde zayıflayıp kuzeye doğru hareket ederek başkent Taipei'ye ulaşması bekleniyor. Öte yandan doğudaki Hualien şehrinde dün ağaç budadığı sırada yere düşen 1 kişi hayatını kaybetmişti.