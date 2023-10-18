Hastane katliamında kahreden detay... Görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgeden gelen görüntüler ve tanıkların ifadeleri katliamın boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze'den haber yapan gazeteci Hassan Asleeh ölenlerin çoğunluğu erkekler ve çocuklar olduğunu belirtti.

Al Jazeere'ya konuşan Asleeh, kadınlar ve bebeklerin hastanenin üst katlarında kaldığını, erkekler ve çocukların ise bahçede yattığını belirtti.

Asleeh, 'Kadınlar ve bebekler hastane binalarının üst katlarında uyuyorlardı. Yani öldürülenlerin çoğu, hastane arazisinde dışarıda uyuyan çocuklar ve erkeklerdi' dedi.

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İngiliz Daily Mail gazetesi ise katliamın tanıklarının açıklamalarını aktardı.

Hastanenin Ortopedi Cerrahisi Bölüm Başkanı Dr. Fadel Naim, 'İnsanlar 'Bize yardım edin, yardım edin, hastanede ölen ve yaralanan insanlar var' diye bağırarak ameliyathaneye koştular' dedi.

'AMELİYATHANENİN TAVANI ÇÖKTÜ'

Patlama meydana geldiğinde hastaları tedavi eden Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) adlı tıbbi yardım kuruluşundan doktor Ghassan Abu Sittah şunları söyledi:

'Hastanede ameliyat yapıyorduk. Güçlü bir patlama oldu ve ameliyathanenin tavanı çöktü.'

Sittah, Facebook'taki paylaşımında tanık olduklarının korkunç olduğunu belirtti ve ölü sayısının artacağını söyledi.

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İngiliz gazetenin Gazze'deki gözlemcilere dayandırdığı haberine göre ceset torbaları tükendi ve hastanedeki yerleri dolduran cansız bedenlerin başka malzemelerle kapatılması gerekiyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dr. Ashraf al-Qudra ise hastanede ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu söylemişti.

Sözcü, Gazze Şehri'ndeki başka bir hastanedeki doktorların artık hastaları yerde veya koridorlarda, genellikle anestezi olmadan ameliyat ettiklerini de sözlerine eklemişti.

Dr. Ashraf al-Qudra 'Hasta saysındaki artış, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini çok aştı' dedi.

Yaralıların çoğu ciddi tıbbi malzeme, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle ölebilir. Zira İsrail, geçen haftadan bu yana Gazze'yi tamamen kuşatarak yiyecek, su, elektrik ve yakıtı kesiyor