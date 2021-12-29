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Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!

#Italya#Koronavirüs#Aşı Karşıtı
Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü

İtalya'da aşı karşıtlığı ile meşhur olan ve koronavirüse yakalandıktan sonra maskesiz gezerek insanlara hastalığı yaymaya çalışan 61 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

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İtalya'da ünlü bir radyo programına yaptığı düzenli telefon görüşmeleri ile ülkede tanınan ve daha sonra kendine bir çok takipçi kazanan aşı karşıtı 61 yaşındaki Maurizio Buratti koronavirüsten hayatını kaybetti.

38 DERECE ATEŞİ VARKEN MARKETE MASKESİZ GİTTİ

Hayranları tarafından Mantua'dan Mauro olarak bilinen 61 yaşındaki Maurizio Buratti, hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce kendini hasta hissederken ve ateşi 38 derece iken kasten bir markete maskesiz gitmiş ve 'veba yayıcı' olmakla övünmüştü.

Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü

ANAYASAYI SAVUNDUĞUNU İDDİA EDİYORDU

Buratti, halk sağlığı tavsiyelerini ısrarla görmezden gelerek 'anayasayı savunduğunu' iddia ediyordu. Hastalandığında  sürüntü testlerinin  virüse neden olduğuna inandığı için test yaptırmayı reddetti.

22 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

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İtalya'da tamirci olarak çalışan Buratti, televizyonlarda hastalığıyla övündükten sonra, programın sunucuları ve hayranları onu hastaneye gitmeye çağırdı. Başta çağrıları kabul etmeyen adam durumu ağırlaşınca hastaneye gitmek zorunda kaldı. Koronavirüsten ölmeden önce 22 gün yoğun bakımda kaldı. 

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Komplo teorisyeni, hastalığından önce, Kovid karşıtı protestoların müdavimiydi ve tüm İtalyan işçileri aşı olmaya veya Kovid antikorlarının kanıtlarını göstermeye zorlayan Green Pass'a her fırsatta karşı çıkıyordu

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