Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!

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İtalya'da ünlü bir radyo programına yaptığı düzenli telefon görüşmeleri ile ülkede tanınan ve daha sonra kendine bir çok takipçi kazanan aşı karşıtı 61 yaşındaki Maurizio Buratti koronavirüsten hayatını kaybetti.

38 DERECE ATEŞİ VARKEN MARKETE MASKESİZ GİTTİ

Hayranları tarafından Mantua'dan Mauro olarak bilinen 61 yaşındaki Maurizio Buratti, hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce kendini hasta hissederken ve ateşi 38 derece iken kasten bir markete maskesiz gitmiş ve 'veba yayıcı' olmakla övünmüştü.



Buratti, halk sağlığı tavsiyelerini ısrarla görmezden gelerek 'anayasayı savunduğunu' iddia ediyordu. Hastalandığında sürüntü testlerinin virüse neden olduğuna inandığı için test yaptırmayı reddetti.

22 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

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İtalya'da tamirci olarak çalışan Buratti, televizyonlarda hastalığıyla övündükten sonra, programın sunucuları ve hayranları onu hastaneye gitmeye çağırdı. Başta çağrıları kabul etmeyen adam durumu ağırlaşınca hastaneye gitmek zorunda kaldı. Koronavirüsten ölmeden önce 22 gün yoğun bakımda kaldı.

Komplo teorisyeni, hastalığından önce, Kovid karşıtı protestoların müdavimiydi ve tüm İtalyan işçileri aşı olmaya veya Kovid antikorlarının kanıtlarını göstermeye zorlayan Green Pass'a her fırsatta karşı çıkıyordu