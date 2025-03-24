Hastalığı kokudan teşhis edecekler: Doktor köpekler

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İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesi tarafından başlatılan projede, bakteriyel enfeksiyonları teşhis edebilmek için köpekler eğitiliyor. Bilim insanları, köpeklerin hastaların cildinde, idrarında ya da kıyafetlerinde bulunan bakterileri koklayarak tespit edebileceğine inanıyor.

Projeyi yöneten Profesör Jane Davies ve ekibi, Medical Detection Dogs adlı hayır kurumundan alınan köpeklerin vücuttaki bakterilerin teşhisinde başarılı olabileceğini kanıtlayan bir araştırma yürüttü. Araştırmada köpeklere bir test odasında zatürreeye neden olan pseudomonas bakterisi, başka bakteriler ve hiç bakteri içermeyen örnekler koklatıldı. Köpekler, ‘pseudomonas’ı kokudan tespit ettiklerinde oturarak tepki verdi. Davies, “Laboratuvar ortamında köpeklerin örneklerde pseudomonas tespit edebildiğini gösterdik. Böylece ilk kez köpekleri hastaların derisinde, idrarlarında veya kıyafetlerinde pseudomonas tespit edecek şekilde eğitebileceğiz” diye konuştu. Projeyle kistik fibrozis gibi hastalıklarda enfeksiyonları tespit etmek zorlaştığı için, bakterileri doğru antibiyotiklerle tedavi edebilmek amacıyla daha etkili bir tespit yöntemi geliştirmek hedefleniyor.