×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hastalığı kokudan teşhis edecekler: Doktor köpekler

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Koku#Köpek
Hastalığı kokudan teşhis edecekler: Doktor köpekler
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:00

İngiltere’de bir üniversite, hastaların vücutlarındaki bakteriyel enfeksiyonları kokudan anlamaları için köpekleri eğitiyor. Uzmanlar, hastalıkların doğru tedavisinde köpeklerden faydalanmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesi tarafından başlatılan projede, bakteriyel enfeksiyonları teşhis edebilmek için köpekler eğitiliyor. Bilim insanları, köpeklerin hastaların cildinde, idrarında ya da kıyafetlerinde bulunan bakterileri koklayarak tespit edebileceğine inanıyor.

Projeyi yöneten Profesör Jane Davies ve ekibi, Medical Detection Dogs adlı hayır kurumundan alınan köpeklerin vücuttaki bakterilerin teşhisinde başarılı olabileceğini kanıtlayan bir araştırma yürüttü. Araştırmada köpeklere bir test odasında zatürreeye neden olan pseudomonas bakterisi, başka bakteriler ve hiç bakteri içermeyen örnekler koklatıldı. Köpekler, ‘pseudomonas’ı kokudan tespit ettiklerinde oturarak tepki verdi. Davies, “Laboratuvar ortamında köpeklerin örneklerde pseudomonas tespit edebildiğini gösterdik. Böylece ilk kez köpekleri hastaların derisinde, idrarlarında veya kıyafetlerinde pseudomonas tespit edecek şekilde eğitebileceğiz” diye konuştu. Projeyle kistik fibrozis gibi hastalıklarda enfeksiyonları tespit etmek zorlaştığı için, bakterileri doğru antibiyotiklerle tedavi edebilmek amacıyla daha etkili bir tespit yöntemi geliştirmek hedefleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Koku#Köpek

BAKMADAN GEÇME!