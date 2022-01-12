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Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi!

#İngiltere#Cerrah#Karaciğer
Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi

İngiltere'de yaşanan akılalmaz olay duyan herkesi adeta şaşkına çevirdi. Gazete manşetlerinde üst sıralarda yer bulan habere göre ameliyat ettiği hastaların karaciğerlerine 'imzasını' atan cerrah meslekten men edildi.

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İngiltere'de bir cerrahın hastaları üzerinde uyguladığı infial yaratan olay ortaya çıkınca bir anda gündeme bomba gibi düştü. Simon Bramhall adındaki doktor hastalarının karaciğerlerinin üzerine adının baş harfleriyle imza attı!

Cerrah jet hızıyla görevden alınırken olayın, bir hastaya nakledilen karaciğerin bir hafta içinde çalışmaz hale gelmesiyle bir başka cerrah tarafından ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Önce görevden el çektirilen, bu cezası ise haziran ayında sona eren cerrahın bu hafta başı düzenlenen bir tıp mahkemesi kararıyla görevden tamamen uzaklaştırıldığı bildirildi.

Simon Bramhall, 2017 yılında hastalara nakledilen iki karaciğerin üzerine argon gazıyla çalışan ve dokuları yakmakta kullanılan tıbbi bir cihazla kendi adının baş harflerini kazıyarak imzasını attığını kabul etti. Bramhall, bu akılalmaz suçu 2013 yılının şubat ve ağustos aylarında gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu itiraflar tıp mahkemesi kayıtlarında da yer alıyordu.

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İngiliz basınında yer alan habere göre Bramhall'ın adının baş harfleri yaklaşık 4 santimetre kadardı ve bunlar bir başka doktorun, hastaya nakledilen karaciğere organ yetmezliği yüzünden müdahale etmesiyle ortaya çıkarıldı. Olay nakil işleminden bir hafta sonra yaşanmıştı.

Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi

Olayı 'profesyonel kibir' tabiriyle değerlendiren tıp kurulu Bramhall'ın hemen görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Cerrahın 2013 yılında cerrahi danışman olarak görev yaptığı süreçte açığa alınmasıyla başladığı ve adamın 2014 yılında soruşturma devam ederken Kraliçe Elizabeth Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiği açıklandı. 

Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi

Bu korkunç işlem sebebiyle cerraha ayrıca saldırı suçundan 13 bin 619 pound para cezası kesildi ve ayrıca kamu hizmeti cezası da aldı.

Tıp mahkemesi 2020 aralık ayında cerrahın davasını gördü ve Bramhall'a 5 ay görevden uzaklaştırma cezası verildi. 2021'in haziran ayında ise bu ceza 'suçun tekrarlanmayacağına' kanaat getirilerek kaldırıldı. Ancak bir üst mahkeme bu kararı bozdu ve Bramhall'ın doktorluk mesleğinden süresiz olarak el çektirilmesine karar verdi.

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Bramhall'ın yaptığı şey hastalarda kalıcı bir sağlık hasarına yol açmadı ancak verilen kararda hastalara 'duygusal zarar' verildiğine hükmedildi. Kararda aynı zamanda yapılan şeyin hastaların beden bütünlüğüne ve saygınlığına zarar verdiği ve doktorluk mesleğine olan güvenin sarsılmasına sebep olunduğunun da altı çizildi.

Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi

Bramhall'ın karara itiraz için sahip olduğu 28 günlük süre içinde de tıbbı herhangi bir görevden uzak kalması gerekiyor.

Bramhall ve Fionn Murphy adındaki bir kişinin bu yaşananları otobiyografik bir romana dönüştürdüğü de ortaya çıktı. 'The Letterman' (Yazı adamı) adı verilen kitapta "Her şey saniyeler içinde oldu. Bir anlık delilik... ve hiçbir şey artık aynı olmadı." açıklaması yer alıyor.

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Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi
Simon Bramhall'ın 2019 yılına kadar Twitter adlı sosyal medya platformunda kendi reklamını yapan paylaşımları bulunuyor.

Kitap hali hazırda satışta olmasa da Simon Bramhall için hazırlanan yazar tanıtımında kendisi "Karaciğer naklinde uzmanlaşmış ve yakın zamanda emekli olmuş bir genel cerrah" olarak tanıtılıyor.

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#İngiltere#Cerrah#Karaciğer

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