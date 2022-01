Hastalarının karaciğerine adının baş harflerini yazdı, meslekten men edildi!

İngiltere'de bir cerrahın hastaları üzerinde uyguladığı infial yaratan olay ortaya çıkınca bir anda gündeme bomba gibi düştü. Simon Bramhall adındaki doktor hastalarının karaciğerlerinin üzerine adının baş harfleriyle imza attı!

Cerrah jet hızıyla görevden alınırken olayın, bir hastaya nakledilen karaciğerin bir hafta içinde çalışmaz hale gelmesiyle bir başka cerrah tarafından ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Önce görevden el çektirilen, bu cezası ise haziran ayında sona eren cerrahın bu hafta başı düzenlenen bir tıp mahkemesi kararıyla görevden tamamen uzaklaştırıldığı bildirildi.

Simon Bramhall, 2017 yılında hastalara nakledilen iki karaciğerin üzerine argon gazıyla çalışan ve dokuları yakmakta kullanılan tıbbi bir cihazla kendi adının baş harflerini kazıyarak imzasını attığını kabul etti. Bramhall, bu akılalmaz suçu 2013 yılının şubat ve ağustos aylarında gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu itiraflar tıp mahkemesi kayıtlarında da yer alıyordu.

#SimonBramhallSurgeon is a noted name who have not just performed surgeries but has even taught undergraduate and postgraduate students. For his good work, he has been awarded many a time, thus, selecting him is always wise.#SBramhall #SBramhallSurgeon #SimonBramhall pic.twitter.com/P6cyQ5Czoy