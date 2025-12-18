Hastaları zehirleyerek öldürmüştü: Müebbet verildi

Haberin Devamı

Fransa'nın doğusundaki Besançon şehrinde yaşları 4 ile 89 arasında değişen 30 hastayı kasten zehirlediği iddiasıyla yargılanan anestezi uzmanı Frederic Pechier'in cezası belli oldu. Mahkeme, 53 yaşındaki Pechier'i 30 hastayı kasten zehirleyip 12'sinin ölümüne neden olmaktan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Savcı Christine de Curraize, Pechier'in "son derece sapkın bir seri katil" olduğunu ve meslektaşlarının serum torbalarına veya anestezi torbalarına müdahale ederek hastaları zehirlediğini ve kalp krizi geçirmelerine neden olduğunu belirtti. Bir diğer savcı Therese Brunisso ise Pechier'in sağlık görevlisi değil, "ilaç kullanarak öldüren bir suçlu" olduğunu vurguladı.

Curraize ve Brunisso, Pechier'in bazen kahraman gibi görünmek amacıyla hastaları önce zehirlediği, sonra hayata döndürmek üzere müdahalede bulunduğunu belirtti. Savcılar ayrıca sanığın bazı durumlarda ise rekabet veya çatışma içinde olduğu iş arkadaşlarını karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla hareket ettiğini, onların hastalarını hedef alarak yetersiz görünmelerini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Savcılar, eski anestezi uzmanını "Fransız tarihindeki en büyük suçlulardan biri" olarak nitelendirdi.

Pechier ise duruşma boyunca herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunarak, "Hiç kimseyi zehirlemedim. Ben zehirleyici değilim" dedi.

Eski anestezi uzmanı Pechier 2008 ile 2017 yılları arasında, hastaların şüpheli şekilde kalp krizi geçirdiği iki özel klinikte çalışmıştı. 12 hasta kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.