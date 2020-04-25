‘Hastalara dezenfektan enjekte edelim’ dedi, Trump alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Beyaz Saray’daki basın toplantısındaki sunumu sonrasında hastalara ultraviyole (morötesi) ışınları veya dezenfektanların enjekte edilmesini önermesi dalga konusu oldu. Trump, daha önce hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının koronavirüs hastaları üzerinde etkili olacağını iddia etmiş ancak ABD’deki araştırmalarda işe yaramadığı öne sürülmüştü.

ŞAŞIRTAN ÖNERİ

Beyaz Saray’daki sunum sırasında İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran, güneş ışığı, hava sıcaklığı ve nemin artması hallerinde koronavirüsün hayatta kalma süresinin azaldığına dair araştırma sonucunu açıkladı. Bunun üzerine Trump, “Bu ışığı vücuda sokabildiğinizi farz edin ya da dezenfektanların vücuda enjekte edilerek temizlik yapabildiğini. Bunu araştırmak ilginç olabilir. Doktor değilim ama” ifadesini kullandı. Bryan, güneş ışığı, yüksek sıcaklıklar ve nemin virüsü daha hızlı öldürebileceğini iddia ederken, “Yaz mevsiminin virüsü tamamen öldüreceğine inandığımızı söylememiz sorumsuzca olacaktır. Konu bu değil” diye konuştu. Daha sonra ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından belirlenen koronavirüs önerilerinden uzaklaşılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

KOORDİNATÖR ŞAŞIRDI KALDI

Koronavirüs görev gücündeki diğer sağlık görevlileri, Trump’ın önerilerine mesafeli yaklaşırlarken Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx’ün yüz ifadesindeki şaşkınlık hali sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi internet sayfasında “Bunu evde denemeyin” diye manşet attı. Alman Bild gazetesi ‘Trump’tan tuhaf öneri’ dedi. CNN International internet sayfasında “Trump’ın tehlikeli doktorculuk oynama takıntısı” diye analiz yayınladı. Deterjan üreticisi Reckitt Benckiser, “Bu ürünler insan vücudu üzerinde kullanılmamalı” uyarısında bulundu.

UZMANLAR HEMEN UYARDI: LÜTFEN DETERJAN İÇMEYİN

Trump'ın önerisi bir yandan da kaygı yarattı. Columbia Üniversitesi Felaketlere Hazırlık Merkezi Direktörü Dr. Irwin Redlener, “Başkanın birilerine vücuda dezenfektan ve izopropil alkol (temizlik alkolü) enjekte edilmesini sorması dahi akıl almaz bir durum” dedi. Berkeley Üniversitesi’nden Prof. Robert Reich da, Trump’ın açıklamalarının kamu sağlığını tehlikeye attığını belirterek propagandanın boykot edilerek uzmanların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Reich mesajında, “Ve lütfen dezenfektan içmeyin” uyarısında bulundu.

‘GÜNEŞ IŞIĞI VE NEM VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR’

Trump’ın gündemi çaldığı o toplantıda Amerikan yönetiminin bilim ve teknoloji danışmanı William Bryan, koronavirüsün ömrünün güneş ışığı, hava sıcaklığı ve nemin arttığı ortamlarda azaldığını anlatan bir araştırmayı anlatıyordu. Buna göre koronavirüs 21-24 derece ve yüzde 20 nemin bulunduğu ortamda pürüzsüz yüzeylerde 18 saat kadar yaşayabiliyor. Nem oranı yüzde 80’e çıktığında ömrü altı saate düşüyor, güneş ışığı da eklendiğinde iki dakikada yok oluyor.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Trump’ın ‘hastalara dezenfektan enjekte edilmesi ve ışık verilmesi’ önerisi sosyal medyayı karıştırdı. Twitter’da Trump tiye alındı. Özgürlük Heykeli’nin yüzünü kapadığı karikatür de dikkat çeken paylaşımlardan biri oldu.



Trump’ın önerisi üzerine İngiliz Daily Mail haber sitesi ‘Bunu evde denemeyin’ diye başlık attı.