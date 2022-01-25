Haseke’de sokağa çıkma yasağı

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SURİYE’nin kuzeydoğusunda ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrolündeki Haseke kentindeki Guveyran hapishanesine geçen perşembe akşamı terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Şu ana kadar 100’den fazlası DEAŞ’lı en az 150 kişi öldü. Yüzlerce Haseke sakini bölgeyi terk ederken bölge yönetimi DEAŞ’lılara olası desteği önlemek için akşam 18.00 ile sabah 06.00 arasında bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ÇOCUKLAR CANLI KALKAN

DEAŞ’ın hapishanede bir yatakhanede militanların çocuklarını ‘canlı kalkan’ olarak kullandığı belirtiliyor. AFP, bu yüzden hapishane içindeki silahlı DEAŞ’lılara operasyonun yavaşladığına dikkat çekti. BM’ye göre 700 civarında DEAŞ bağlantılı çocuk cezaevinde bulunuyor. BM çocuk ajansı UNICEF’in sözcüsü Eva Hinds, yaklaşık yüzde 10’unu 15 yaş ve daha küçüklerin oluşturduğu bu çocukların durumundan endişe ettiğini söyledi. DEAŞ’ın destek toplamaması için bölgede akşam 18.00 ile 06.00 arasında bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD de SDG’ye hava unsurlarıyla destek veriyor.

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‘SOFİSTİKE EYLEM’

AFP’nin analizinde DEAŞ uzmanı Aymenn Jawad al-Tamimi, bu saldırıyı örgütün 2 yıl önce Baghuz mezrasında uğradığı ağır yenilgi sonrası “en sofistike eylemi” olarak niteledi. Merkezi ABD’de olan Newlines Enstitüsü düşünce kuruluşundan uzman Nicholas Heras, “DEAŞ’ın ordusunu cezaevinden çıkarmaya ihtiyacı var. Gelecekte bu tip daha fazla operasyon bekleyebiliriz” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ ile bağlantılı toplamda 50 ülkeden 12 binden fazla tutuklu bulunuyor. Ancak birçok ülke, tutuklu bulunan DEAŞ bağlantılı vatandaşlarını geri almak istemiyor. Guveyran hapishanesinde en az 3500 DEAŞ’lının tutulduğu sanılıyor.