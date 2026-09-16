Hasarın boyutu ortaya çıktı: İşte ABD üslerindeki yıkım... 'Sadece yok edilmelerini izliyoruz'

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İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları, Orta Doğu'daki ABD üslerinde büyük hasara yol açtı. CBS News'in özel olarak elde ettiği yeni fotoğraflar, saldırıların ardından üslerdeki binalarda, araçlarda ve uçaklarda meydana gelen yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntüler, ABD ordusundaki sıkı medya kısıtlamaları nedeniyle kimliklerinin açıklanmaması şartıyla görev yapan askerler tarafından CBS News'e gönderildi. Bir asker, üslerdeki hasarın Amerikan kamuoyuna aktarılmadığını belirterek, "Bu, Amerikan kamuoyuna bildirilmemiş olan üslerimize verilen büyük bir hasar" dedi.

Prens Sultan Hava Üssü, Suudi Arabistan

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Asker, üslerdeki durumun boyutunu anlatırken, "Gözlerimiz kapalı bir şekilde orada duruyoruz ve yüzümüze yumruk yiyoruz." ifadelerini kullandı.

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ'NDE UÇAK AĞIR HASAR ALDI

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nden çekilen bir fotoğraf, İran saldırılarının uçaklarda yol açtığı hasarı ortaya koydu. Görüntüde, Boeing E-3 Sentry tipi dört motorlu uçağın arka bölümünün doğrudan isabet aldığı görülüyor.

Buehring Kamp, Kuveyt

Uçağın kuyruğunun gövdeden tamamen koptuğu, gövdenin ise yanarak ağır hasar gördüğü belirtiliyor. Havadan istihbarat toplama görevlerinde kullanılan döner radar sisteminin de uçağın arka bölümünde bulunduğu ifade ediliyor.

KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNDE YIKIM

Benzer görüntüler, ABD kara birlikleri, zırhlı araçları ve bazı uçakları için önemli bir merkez olan Kuveyt'teki Camp Buehring'den de geldi.

Buehring Kamp, Kuveyt

Üsten çekilen fotoğraflarda çok sayıda binanın ve kışlanın ağır hasar gördüğü, bazı yapıların ise tamamen harabeye döndüğü görülüyor. Hasar gören yapıların yanında, saldırılardan büyük ölçüde etkilenmeyen beton "T-duvar" yapıları da dikkat çekiyor.

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Bir dönem el bombası ve havan topu saldırılarına karşı kritik tahkimatlar olarak kullanılan bu beton yapıların, hava saldırıları karşısında ise yeterli koruma sağlayamadığı belirtildi.

Camp Buehring'in yanı sıra Kuveyt'teki Arifjan Kampı'nda da İran saldırıları sonucu hasar gören binaların bulunduğu görüntülendi. Fotoğraflarda ayrıca saldırılar sırasında tahrip edilen araçlar ve karavanlar da yer aldı.

PENTAGON RAPORUNDA 3,7 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

ABD Savunma Bakanlığı Müfettiş Genel Müdürlüğü, bu hafta İran savaşıyla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Raporda, yaklaşık 60 uçak da dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan "ekipman kayıpları" tespit edildi.

Buehring Kamp, Kuveyt

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Kongreye sunulan bu türdeki ilk zorunlu raporda, ABD Merkez Komutanlığı'nın Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerinin İran saldırılarının hedefi olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Pentagon ise CBS News'in konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

"BUNLAR BASİT SALDIRILAR DEĞİL"

CBS News'e konuşan asker, İran saldırılarının boyutuna dikkat çekerek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kuveyt'teki Şuyaba Limanı'na düzenlenen ve altı ABD askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından kullandığı ifadeye atıfta bulundu.

Arifjan Kampı, Kuveyt

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Asker, "Bunlar 'basit saldırılar' değil" dedi.

ABD üslerindeki savunma durumunu da eleştiren asker, "Biz bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok edilmelerini izliyoruz." ifadelerini kullandı.