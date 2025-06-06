Harvard’a kabul alan öğrencilere vize engeli

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Buna göre, üniversiteye kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ülkeye girişi 6 aylığına askıya alındı. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Eski Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç öğrencilerin ilk etapta eğitimlerine online olarak başlama ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

100 TÜRK ÖĞRENCİ VAR

Özenç, bu sürecin öğrencileri nasıl etkileyebileceğini şöyle anlattı: “Toplam öğrenci sayısı 22 bin olan Harvard Üniversite’sinde bu öğrencilerin yüzde 25’ini yabancılar oluşturuyor. Harvard’a burslu kabul edilen ya da davet edilen öğrenci ve akademisyenlerin vizelerinde bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu durum ‘ulusal çıkar’ açıklamasıyla belirtilmiş. Ulusal çıkar nedeniyle onların etkilenmeyeceğini tahmin ediyorum ancak yine de takip edilmesi gereken bir konu. Harvard’da halen 80 ile 100 arasında Türk öğrencinin eğitim gördüğünü tahmin ediyoruz. Diğer yandan Harvard’ta en çok Çin, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerden öğrenciler eğitim görüyor.” Amerikan istatistik kurumu Open Doors’a göre 2024 itibarıyla ABD’de üniversite eğitimi gören Türk öğrenci sayısı 9 bin 148.