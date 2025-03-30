Harvard Üniversitesi’nden skandal adım: İsrail hedef gösterdi... Türk tarihçi görevden alındı

Haberin Devamı

Dünyanın sayılı üniversitelerinden kabul edilen Harvard Üniversitesi’nde Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin başında bulunan Türk öğretim görevlisi Prof Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, öğrenci gazetesi Harvard Crimson’ın haberine göre, Sosyal Bilimler Fakültesi Geçici Dekanı David Cutler tarafından görevden el çektirildi. Özellikle geçtiğimiz yıl ABD’deki üniversite kampüslerinde başlayan protestolar sonrasında Filistin’e destek veren ve İsrail’i eleştiren herkes, öğrenci veya öğretim görevlisi olmasına bakılmaksızın hedef alınmıştı. Harvard Sanat ve Bilim Fakültesi sözcüsü James Chisholm, konu ile ilgili iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken, bunun “kişisel bir mesele” olduğunu öne sürdü.

YAHUDİ GRUP FİŞLEMİŞ

Harvard Yahudi Mezunlar İttifakı tarafından mayıs ayında yayımlanan bir raporda, Kafadar’ın yönettiği Ortadoğu Çalışmaları Merkezi hedef gösterilmişti. Merkezin, İsrail’i sömürgeci ve yerleşimci bir devlet olarak gösterdiği ve ırkçılık, apartheid ve soykırım suçlamalarına yer verdiği iddia edilmişti. Yahudi grup tarafından hazırlanan raporda, merkezin bölgedeki diğer konulara yeterince yer vermediği ve İsrail-Filistin çatışmasına orantısız şekilde odaklandığı eleştirilmişti. Ayrıca, Kafadar’ın öğrencilere Filistin yanlısı görüşler ifade ettiğine dair iddialar da dahil olmak üzere, taraflı olduğu iddia edilen çeşitli etkinlikler ve programlar öne çıkarılmıştı. Bir diğer Yahudi grup Canary Mission da bu hafta Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Amerikalı kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınması için fişleme yapmış, Öztürk’ün “Yahudi karşıtı” olduğunu öne sürmüş ancak buna kanıt olarak sadece ortak yazarlık yaptığı bir makale göstermişti.

Haberin Devamı

HARVARD BASKIYA DİRENMİYOR

Okul gazetesine göre son günlerde Harvard, “antisemitizm” iddialarıyla veya bağlı kuruluşlarının “İsrail’e yönelik eleştirileriyle” gündeme gelen üniversite programlarına kamuoyu önünde arasına mesafe koyma yönünde adımlar attı. Harvard Halk Sağlığı Fakültesi, Batı Şeria’daki Birzeit Üniversitesi ile yürüttüğü araştırma ortaklığını askıya aldı ve bu kuruma olan bağlarını koparması yönündeki tekrarlanan taleplere boyun eğdi.

Haberin Devamı

COLUMBIA REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Öte yandan cuma günü, Columbia Üniversitesi Rektörü Katrina Armstrong, selefinin görevden ayrılmak zorunda kalmasından sadece dokuz ay sonra istifa edeceğini açıkladı. Her iki istifa da üniversitenin kampüsteki “antisemitik olaylara karşı yetersiz tepki verdiği” eleştirilerinin ardından geldi. Armstrong’un istifası, Columbia Üniversitesi’nin, Donald Trump yönetimi tarafından dondurulan 400 milyon dolarlık araştırma fonunun yeniden sağlanmasını görüşmek üzere Trump yönetiminin taleplerini kabul etmesinden birkaç hafta sonra geldi. Trump, üniversitenin İsrail’e eleştirel yaklaşan sesleri bastırmaya yönelik politika değişiklikleri yapmasını sağlamak için 400 milyon dolarlık federal fonu kesmişti.

Haberin Devamı

CEMAL KAFADAR KİMDİR

1954 İstanbul doğumlu olan Cemal Kafadar, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi ve Robert Koleji’nde tamamladıktan sonra Kanada McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü’nde Osmanlı tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Prof. Cemal Kafadar 1990’dan beri Harvard Üniversitesi’nin eğitim kadrosunda yer alıyor. Cemal Kafadar, 2010’da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Harvard Üniversitesi’nde Ortadoğu Çalışmaları Merkezi

AKADEMİK HÜRRİYET İÇİN ENDİŞE VERİCİ

Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın Harvard Üniversitesi’ndeki görevinden alınmasını Türkiye’deki tarih akademisyenleri şöyle değerlendirdi:

Haberin Devamı

- Prof. Dr. Haluk Oral: “Kendisi çok değerli bir tarihçidir. Her zaman çalışmalarına, akademik görüşlerine saygı duyulan bir isimdir. Böyle bir suçlamayla görevden alınması bir saçmalıktır, savunulamaz. Bir akademisyenin düşünce ve değerlendirmelerinden dolayı böyle bir muameleye maruz kalması sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde bir saçmalıktır”

- Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan: “Cemal Kafadar Türkiye tarihi konusunda özgün bir uzmandır. Çok değerli bir isimdir. Siyonizm’e karşı olmakla anti-semitizm birbirine karıştırılıyor. İsrail hükümetinin şiddete dayalı politikalarına tepki vermek Yahudiliğe karşı olmak demek değildir.”

- Prof. Dr. Tufan Gündüz: “Alanında çok başarılı bir bilim insanı kendisi. Yıllardır Harvard’da çalışıyor. Meseleyi hem bir bilim insanı hem de vicdanlı bir şahsiyet olarak ele alıyordu. Bu konudaki duruşunu ve samimiyetini hiç bozmadı. Ancak bütün ABD ve Avrupa’yı işgal altına almış semitik-siyonist zihniyet sonunda onu da hedef aldı.”

Haberin Devamı

- Prof. Dr. Ali Satan: “Hiç kabul edilemez bir durum. Harvard gibi bir üniversitenin bu kararı akademik hürriyet ve fikir özgürlüğü bakımından çok endişe verici. Şimdiye kadar ‘özgürlükler ülkesi’ görülen ABD’nin bu tür yasakçı bir tavır içine girmiş olması hem akademi hem de fikir özgürlüğü adına düşündürücüdür. Cemal Hoca’nın çalışmaları hem Türkiye’de hem uluslararası camiada dikkatle takip ediliyor, onun yanındayız.” (Musa KESLER)

TEKİN: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını kınadı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Netanyahu rejiminin Gazze’de işlediği insanlık suçlarını dile getiren her sesi ‘nefret’ ile yaftalamak, hakikati karartma stratejisinin parçasıdır. Prof. Dr. Kafadar ve Rosie Bsheer’in görevlerinden alınması, yalnızca iki akademisyene değil, düşünce özgürlüğüne, vicdana ve üniversitenin evrensel değerlerine saldırıdır. Bu karar, üniversitelerin bağımsızlığını siyonist iktidar mekanizmasına teslim etme çabalarının son halkasıdır.”

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’ndeki görevlerinden Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alınmasını kınadı.

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar: Kafadar ve Bsheer’in görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alınmasını kınadı.