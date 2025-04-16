Harvard taviz vermedi Trump parayı kesti

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Duyurudan birkaç saat sonra ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla Beyaz Saray, üniversiteye gidecek olan 2.2 milyar dolardan fazla fonun dondurulduğunu duyurdu.

BİZİ KONTROL EDEMEZLER

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, önceki gün yayımladığı mektupta, geçen hafta ABD Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen taleplerin Trump yönetimine “Harvard’ı kontrol etme” imkânı vereceğini ve okulun “bilgi arayışı, üretimi ve yayılımına adanmış bir kurum olarak değerlerini” tehdit ettiğini ifade etti. Garber, iktidarda hangi parti olursa olsun, hiçbir hükümetin özel üniversitelerin ne öğreteceğine, kimi kabul edip işe alacağına ya da hangi alanlarda araştırma yapacağına karar vermemesi gerektiğini vurguladı. Harvard Üniversitesi’nin önceki rektörü Claudine Gay, İsrail’e yönelik kampus protestoları ve antisemitizm suçlamaları sonrası yoğun baskı altında kalarak Ocak 2024’te istifa ettirilmişti.

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LİSTE YOLLAMIŞLARDI

Trump yönetimi, cuma günü Harvard’a gönderdiği mektupta üniversitenin çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarını sonlandırmasını talep etmişti. Ayrıca, yabancı öğrencilerin terörizme, antisemitizme ve “ABD Anayasası ile Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer alan Amerikan değerleri ve kurumlarına” düşmanlık besleyip beslemedikleri konusunda incelenmesini istemişti. Öte yandan Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı açıklamada Cornell Üniversitesi’ne sağlanan 1 milyar dolardan fazla federal fonun ve Northwestern Üniversitesi’ne ayrılan yaklaşık 790 milyon doların dondurulduğunu bildirdi.

İSRAİL PROTESTOLARI YÜZÜNDEN

Joe Biden görevdeyken geçen yıl mayıs ayında Amerika’nın dört bir yanında öğrenciler, İsrail’in Gazze’deki katliamını kampuslarda protesto etmiş ve 2 binden fazla öğrenci ve profesör gözaltına alınmıştı. Görevi devraldıktan sonra Trump yönetimi, İsrail’i protesto eden öğrencilere “terör örgütüne destek vermek” ve “antisemitizm” suçlamalarıyla hedef almaya başladı.