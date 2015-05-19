Gözyaşlarıyla toprağa verildi

refid:29048993 ilişkili resim dosyası

Ölümüyle yaşadığı Löhne kasabasını yasa boğan Harun A. için bugün DİTİB Hacı Bayram Cami'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.



Yoğun bir kalabalığın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenaze namazının kılındığı cami avlusunda Harun A'nın eşi Yasemin A., çocukları Songül, Selma, Selin, Kaan Kerem, Murat, kardeşi Aytekin A'nın yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer, Din Hizmetleri Ateşesi Yunus Yüksel, UETD Genel Başkan Yardımcısı Köksal Kuş, Löhne Hacı Bayram Cami Dernek Başkanı Bayram Memiş, Aydurmuş ailesinin bazı Alman ve Rus komşuları da hazır bulundu.

EŞİMİN KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU



Cenazede konuşan acılı eş Yasemin A, “Bir an önce suçluların gereken cezaya çaptırılmasını yetkililerden bekliyorum. Eşimin kimseye bir zararı yoktu, tüm insanlar bugün burada“ diye konuştu.



Harun A'nın cenaze törenine katılmak ve aileye taziyede bulunmak için camiye gelen Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer, “Ben, şehrin belediye başkanı ile bir görüşme yaparak buraya geldim. Olay daha çok sıcak, biz de başkonsolosluk olarak takip edeceğiz. Olayın arkasında herhangi bir durum var mı, nasıl oldu bunların bilgilerini öğrendikçe, tavrımızı belirlemeliyiz. Biz, vatandaşımızın yalnız olmadığını göstermek için, ailenin varsa ihtiyaçlarını dinlemeye geldik. Cenaze katılarak, birlik ve beraberliklerini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum“ dedi.



Öte yandan, Harun A'nın ölümüne sebep olan 5 Rus’un gözaltına alındığı ve olayın meydana geldiği Löhne şehrinin dışından geldikleri belirtildi.

ÇEVRESİNDE ÇOK SEVİLİYORDU



Acı ölümüyle başta Löhne kasabası olmak üzere bölgede yaşayan Türkleri yasa boğan Harun A. evli ve 6 çocuk babasıydı. Çevresiyle iyi ilişkileri olduğu ve yardım sever olduğu belirtilen Harun A, futbol oynayan oğlu Kerem'in yanı sıra Türk spor kulüplerine destekleriyle tanınıyordu. Şeker hastası olduğu ve iki yıl önce de kalp krizi geçirdiği öğrenilen Harun A için bugün (Salı), Löhne kasabasında bulunan Müslüman mezarlığında toprağa verildi.