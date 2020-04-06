Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:59,
'Harry Potter’ın yazarından Corona Virüs açıklaması
İngiltere’nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve 'Harry Potter' kitaplarının yazarı J.K. Rowling, Corona Virüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini iddia etti.
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır Corona Virüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.
Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini iddia etti.
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