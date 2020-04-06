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Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

'Harry Potter’ın yazarından Corona Virüs açıklaması

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'Harry Potter’ın yazarından Corona Virüs açıklaması
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İngiltere’nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve 'Harry Potter' kitaplarının yazarı J.K. Rowling, Corona Virüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini iddia etti.

Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır Corona Virüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini iddia etti.

Harry Potter’ın yazarından Corona Virüs açıklaması

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