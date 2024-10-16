Harris’ten siyahi erkeklere vaat paketi... ‘Esrar yasal olacak’

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“Siyahi erkekler için fırsat planı” olarak tanıtılan paketin içerisinde siyahi girişimciler için kredi sağlanması, daha fazla çıraklık pozisyonları oluşturulması, esrarın yasallaştırılması ve ayrıca kripto piyasalarına yatırım yapan siyahi erkeklerin daha iyi korunması için düzenlemeler bulunuyor.

Demokrat adayın vaat paketi, siyahi erkeklerin Harris’e veya rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a oy vermek yerine sandığa gitmemesi endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Geçen hafta 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama da siyahi erkeklerin Harris’e karşı ön yargılı olduğunu ve oy vermemek için bahaneler ürettiğini söylemişti.

‘TRUMP ÜLKE İÇİN TEHLİKE’

Seçimlerde hayati rol oynayacak olan Pensilvanya eyaletinde pazartesi günü miting düzenleyen Harris, Trump’ın pazar günü yaptığı “düşmanlar içimizde” açıklamasına sert tepki gösterdi. “Kendisini desteklemeyen veya iradesine boyun eğmeyen herkesi ülkemizin düşmanı olarak görüyor” diyen Harris, Trump’ın ikinci döneminin Amerika için büyük bir risk ve tehlike olacağını öne sürdü.

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TRUMP DA PENSİLVANYA’DA

Cumhuriyetçi aday Trump da pazartesi günü rakibi gibi Pensilvanya eyaletindeydi. Halk ile soru cevap etkinliği yapan Trump, yine yasa dışı göç ve ekonomi üzerinden rakibine yüklendi. Trump, Biden-Harris yönetiminin gevşek göç politikalarından ötürü siyahi ve Latin seçmenler arasında desteğinin arttığını iddia etti. 45’inci ABD Başkanı ayrıca “bu radikal solcu deliler, herkesin ülkemize gelmesini istiyorlar. Bu insanların çoğu hükümlü ve sonra aynı anda silahlarınızı da elinizden almak istiyorlar” dedi.