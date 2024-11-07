Harrıs’in‘ ünlüler ordusu’na karşı büyük zafer

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KAZANANLAR

Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri ünlü milyarder Elon Musk’tı. Trump ile mitinglere katılan Musk, bununla da yetinmeyip oy verecek Cumhuriyetçi seçmenlere çekilişle 1’er milyon dolar dağıttı. Diğer yandan Mel Gibson, Kanye West, Dennis Quaid, Jon Voight, Rosanne Barr ve Zachary Levi, en tanınan Trump destekçilerinin başında geliyordu. Eski profesyonel güreşçi ve oyuncu Hulk Hogan, Trump’ın mitinginde kürsüde renkli bir şovla desteğini açıkladı. Müzisyenler Amber Rose, Azealia Banks; efsanevi boksör Mike Tyson; eski NBA yıldızı Magic Johnson da seçimi Trump’ın kazanmasını isteyenler olarak öne çıktı. Boksör ve Youtuber Jake Paul de etki gücü geniş bir isim olarak Trump’a oy çağrısı yapan video yayınladı.

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GELECEK HARİKA OLACAK

Elon Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden seçim boyunca ve seçimden sonra Trump mesajları atmaya devam etti. Musk, “Gelecek harika olacak” şeklinde zafer mesajını paylaştı. Musk, eylül ayında Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife “Bunu yapmayı çok isterim” diye cevap vermişti.

TRUMP’IN PARTİSİNE OĞLU X İLE KATILDI

Elon Musk, Trump’ın Mar-a-Lago’daki seçim gecesi partisine “X” diye hitap ettiği küçük oğlu X Æ A-12 ile birlikte katıldı. Dört yaşındaki çocuk, kısa sürede partide tüm ilgiyi üzerine çekti. Geceden yansıyan fotoğraflarda X, Musk’ın omuzlarında otururken gülümsüyor; bir diğerinde ise küçük mavi bir takım elbise giymiş halde kurabiye atıştırırken görülüyor.

KAYBEDENLER

Kamala Harris’i destekleyen ünlüler şimdilik suskun kalmayı tercih ediyor. Demokrat partili adaya desteğini açıklayan ilk isimlerden biri dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’ti. Milyonlarca hayranı olan sanatçının etki seviyesinin yüksek olması beklense de sonuçta desteklediği aday seçimi kaybetti.

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BEYONCE, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Christina Aguilera, Oprah Winfrey gibi isimler sadece sosyal medyadan destek açıklamakla yetinmedi, Harris’in farklı zamanlarda düzenlediği mitinglere de katılarak oy istedi. Ünlü şarkıcı Katy Perry, Harris’in seçilmesi halinde kızının geleceğini koruyabileceğini söylemiş, başarılı oyuncu Jennifer Lawrence da “Harris’e oy verin” çağrısında bulunmuştu. NBA yıldızı LeBron James, “Çocuklarımı, ailemi ve nasıl büyüyeceklerini düşündüğümde, seçim benim için açık. Kamala Harris’e oy verin” açıklamasını yapmıştı.

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TERMİNATÖR DE ‘HARRIS’ DEMİŞTİ

Uzun yıllar Cumhuriyetçi parti üyesi olarak California valiliği yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger de tarafını bu seçimde değiştirdiğini açıklayarak Kamala Harris’e desteğini sunmuştu. Harris ile birlikte yenilen isimler arasında; George Clooney, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg ve Bad Bunny gibi ekranlardan tanıdığımız pek çok isim var.

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50 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

MIcrosoft’un kurucusu Bill Gates, Kamala Harris’in adaylığını destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa 50 milyon dolar bağış yapmıştı.