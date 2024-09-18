Harris'in kaza videosu sosyal medyada viral oldu: Microsoft gerçeği açıkladı: Arkasında Ruslar mı var?

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ABD’de yapılacak seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris’in, 2011 yılında San Francisco'da meydana gelen bir çarpıp kaçma olayına karıştığı yönündeki video sosyal medyada viral oldu.

Microsoft’un yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya platformu X’teki hesaplar tarafından yayılan ve Facebook, TikTok, YouTube'da paylaşılan ve toplamda 7 milyon kez izlenen video Rus propagandacıları tarafından kaydedildi. Microsoft, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, videoda belirtildiği gibi bir kıza çarparak felç olmasına sebebiyet vermediğine dikkat çekti.

Washington Post’ta yer alan habere göre Microsoft, başka bir videoda Cumhuriyetçi aday Donald Trump için düzenlenen bir mitinge katılan bir kişiye saldırı sahnesinin üretildiğini ve bu videonun da milyonlarca izlenme aldığını aktardı. Microsoft, Harris'in çocukların cinsiyetini değiştirmek istediğini belirten sahte bir reklam panosunun görüntülerinin de X'te yüz binlerce kez görüntülendiğini bildirdi.

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HALKIN GÜVENİNİ SARSMAYI AMAÇLIYOR

Microsoft, Rus hükümeti destekli üç grubu dikkatle izlediklerini ve bu grupların Harris’in kampanyasına yönelik hedeflerini artırabileceğini duyurdu. Microsoft, gruplardan birinin “sahte videoları ve skandal iddialarıyla manşetlere çıkmakta usta” olduğunun altını çizdi. Microsoft, bu karalama kampanyalarının, yaklaşan seçimler öncesinde halkın güvenini sarsmayı amaçladığını ifade etti.

Moskova'nın, dezenformasyon yaymak için kullandığı bilgisayar korsanlığı gruplarının, “makul bir inkar edilebilirlik perdesi” sağladığını belirten Microsoft'un Tehdit Analiz Merkezi, bu grupların “sızma ve sızdırma" yöntemleriyle tehlikeli bilgileri yaymak için fırsatlar yarattığını vurguladı.

SUÇU DEMOKRATLARA YIKMAK İSTİYORLAR

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Microsoft Trump'a yönelik suikast girişimlerinin ardından sosyal medyadaki bazı hesapların Demokratların olaya karıştığını iddia eden içerikleri hızla yayımladığını ve haber görüntülerinden düzenlenmiş videoları birkaç saat içerisinde paylaştığını ifade etti.

Microsoft ayrıca, Amerikalıları bölmeyi amaçlayan Çin etkili grupların sosyal medyada hızla hareket ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, ABD'nin devlet televizyonu RT'nin propaganda faaliyetlerine karıştığını belirterek, bu kuruluşun sayfalarını yasakladı. Adalet Bakanlığı, RT çalışanlarına yönelik suçlamalarda bulunurken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus hükümetinin Amerikan seçimlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğunu dile getirdi.

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ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı ile FBI, yabancı aktörlerin seçmen kayıtları gibi seçim materyalleri hakkında yanlış bilgiler yayabileceğini açıkladı.

ESKİ ÖZEL YETKİLİ SAVCI UYARDI

Eski özel yetkili savcı Robert Mueller, yeni kitabında ABD'nin Rusya'nın seçimlere yönelik saldırılarına karşı hâlâ hazırlıklı olmadığını vurguladı. Mueller, "Interference" adlı kitabının önsözünde, "Amerikalıların Rusya'nın 2016'daki demokrasimize yaptığı saldırıdan ders almadıkları çok açık" ifadesini kullandı.

Mueller, 2017-2019 yılları arasında yürütülen soruşturmalarda Rus hükümetinin, "demokrasimizi baltalamak ve bir adayı diğerine tercih etmek üzere tasarlanmış çok sayıda, sistematik saldırı gerçekleştirdiğine dair kanıtların" bulunduğunu belirtti.

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Mueller, "O zaman da hazırlıklı değildik ve hükümet genelinde kendini işine adamış insanların çabalarına rağmen şimdi de hazırlıklı değiliz" diyerek bu tehditin "her Amerikalının dikkatini çekmeyi hak ettiğini" ifade etti. "Rusya bize daha önce de saldırdı ve yine saldıracaktır" dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rus hükümetinin çok sayıda sistematik saldırıda bulunduğuna dair açık kanıtlar sunan Muller, Raporumuzda detaylandırdığımız üzere, Rus hükümetinin aşağıdakileri amaçlayan çoklu ve sistematik saldırılarda bulunduğuna dair kanıtlar açıktı" ifadesini kullandı.

Mueller, Trump ile Moskova arasında gizli bir anlaşma olduğunu kanıtlayamadı; ancak üç Rus kuruluşu ve 34 kişi hakkında cezai işlem başlattı. Mahkum edilenler arasında Trump'ın kampanya yöneticisi Paul Manafort da yer aldı ve Manafort hapse girdi.

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Trump'ın adaleti engellemiş olabileceğine dair 10 örnek sunan Muller, Adalet Bakanlığı'nın görevdeki başkanlarla ilgili politikasını gerekçe göstererek Trump'ı suçlamasa da, Mueller, Trump'ı aklamadığını da belirtti.