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Harris'in ekibinden Trump'a çağrı: Güncel sağlık durumunu açıkla

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#Abd#Kamala Harris#Donald Trump
Harrisin ekibinden Trumpa çağrı: Güncel sağlık durumunu açıkla
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 12:46

ABD başkan adayı Kamala Harris'in sağlık raporunu açıklamasının ardından kampanya ekibi, Trump'a "sağlık durumunu bildirmesi" için çağrıda bulundu.

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CBS News'taki habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in doktoru Joshua Simmons, başkan yardımcısının sağlık durumu, ailesinin sağlık geçmişi gibi detayların yer aldığı sağlık raporunu açıkladı.

Simmons, yazılı açıklamasında, Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ve "başkanlık için gerekli fiziksel ve zihinsel dirence sahip olduğunu" belirtti.

Harris'in bazı alerjileri nedeniyle 3 yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü belirten Simmons, Harris'in aile geçmişinde kolon kanseri görüldüğünü, bu nedenle Harris'in düzenli olarak gerekli tetkikleri yaptırdığını aktardı.

Raporun açıklanmasının ardından Harris'in seçim kampanyası ekibi, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump'a "güncel sağlık durumunu açıklama çağrısı" yaptı.

Daha sonra Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri, eski başkanın "başkomutan olmak için mükemmel ve kusursuz sağlıkta" olduğunu ifade etti ancak sağlık durumuna ilişkin detay vermedi.

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#Abd#Kamala Harris#Donald Trump

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