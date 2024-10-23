Harris, Trump'ın seçimlerde 'erken zafer' ilanına karşı hazırlıklı

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NBC News'e konuşan Harris, seçimlere 2 hafta kaldığına işaret ederek, seçim gecesi ve sonrasındaki günlerde yaşananlarla ilgileneceklerini belirtti.

Harris, Trump'ın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Trump'ı sert bir dille eleştiren Harris, onu 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmaya çalışmakla ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda şiddet olaylarını kışkırtmakla suçladı.

Harris, Trump'ın özgür ve adil bir seçimi bozmaya çalıştığını öne sürerek, "Trump, halkın iradesini hala inkar eden, şiddet yanlısı bir güruhu ABD Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişi. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir." dedi.

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ABD halkının 2 hafta sonra ülkenin geleceği için çok önemli bir karar vereceğini belirten Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkana değer veren bir ülke olup olmadığımızı da içeriyor." diye konuştu.

Harris, Trump'ın ABD Anayasası'nı "feshedeceğine" dair daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Amerikan halkına, Amerika'nın dünya çapında bir lider olarak güçlü durması gerektiğini anlayan bir başkan mı yoksa Donald Trump gibi diktatörlere açıkça hayranlık duyan bir kişi mi istediğimiz konusunda bir seçim sunuluyor." ifadelerini kullandı.

BİLL GATES'DEN 50 MİLYON DOLAR BAĞIŞ



Amerikalı milyarder Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağış yaptığının açıklanmasının ardından, Bill Gates, demokrat başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Gates’in bağışı Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kar amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti.