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Harris: Trump ABD için tehlikeli

Güncelleme Tarihi:

#Kamala Harris#Abd#Donald Trump
Harris: Trump ABD için tehlikeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 14:02

Demokrat Parti'nin başkan adayı Harris, Trump'ın ülke için "tehlikeli" olduğunu belirtti ve "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

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Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

"AKLİ DENGESİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Trump'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını ifade etti.

TRUMP'IN ÖNERİSİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." demişti.

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Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.

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#Kamala Harris#Abd#Donald Trump

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