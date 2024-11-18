Harris hâlâ bağış topluyor

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Seçim döneminde 1 milyar dolardan fazla para toplayan Harris’in kampanya ekibi, günlük e-postalarla destekçilerinden küçük meblağlarda bağış istemeye devam ediyor. Seçilmiş Başkan Trump’ın kabinesi açıklamaya başlamasının ardından Demokratlar, bağışçılardan “Trump’ın intikam ve misilleme planlarını yürütmelerini engellemek için” yardım istiyor. Politico’ya konuşan Demokrat stratejist Adrian Hemond, “Harris kampanyası kesinlikle topladıklarından daha fazla harcadı ve şimdi bağış toplamaya çalışmakla meşguller” dedi. Kampanyanın ciddi nakit sıkıntısı çektiği ve ekipteki birçok kıdemli personele maaşların ödenemediği belirtiliyor.