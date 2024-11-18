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Harris hâlâ bağış topluyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Harris#Bağış
Harris hâlâ bağış topluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:00

ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’a karşı kaybeden Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, hâlâ bağışçılardan para istiyor.

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Seçim döneminde 1 milyar dolardan fazla para toplayan Harris’in kampanya ekibi, günlük e-postalarla destekçilerinden küçük meblağlarda bağış istemeye devam ediyor. Seçilmiş Başkan Trump’ın kabinesi açıklamaya başlamasının ardından Demokratlar, bağışçılardan “Trump’ın intikam ve misilleme planlarını yürütmelerini engellemek için” yardım istiyor. Politico’ya konuşan Demokrat stratejist Adrian Hemond, “Harris kampanyası kesinlikle topladıklarından daha fazla harcadı ve şimdi bağış toplamaya çalışmakla meşguller” dedi. Kampanyanın ciddi nakit sıkıntısı çektiği ve ekipteki birçok kıdemli personele maaşların ödenemediği belirtiliyor.

 

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#ABD#Harris#Bağış

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