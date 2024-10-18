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Harris: ‘Biden’ın devamı olmayacağım’

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#Demokrat Parti#Kamala Harris#Biden
Harris: ‘Biden’ın devamı olmayacağım’
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

Önceki akşam Cumhuriyetçilere yakın olarak görülen Fox News kanalına röportaj veren Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris, başkanlığının Joe Biden döneminin devamı olmayacağını iddia etti.

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Geçen hafta verdiği bir demeçte Başkan Biden’ın politikalarından farklı bir politikası olmadığını söyleyen Harris’in, “Başkanlığım Joe Biden’ın başkanlığının devamı olmayacak” demesi dikkat çekti. Başkan adaylığını duyurduğu temmuz ayından bu yana ilk kez bu denli zorlandığı bir mülakata katılan Harris’in zaman zaman sinirlendiği ve sesini yükselttiği görüldü. Sunucu Brett Baier’in paylaştığı “ABD halkının yüzde 79’u ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor” anketi hakkındaki soruyu cevaplayan Harris, Biden-Harris yönetiminin sorumluluğunu kabul etmezken rakibi Donald Trump’ın da uzun bir süredir başkanlığa aday olduğunu savundu. Baier ve Harris sık sık birbirlerinin sözünü keserken röportajın 27’inci dakikasında sunucu, Harris’in ekibinin “bitir” baskısı yaptığını söyledi ve mülakat sona erdi. 

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#Demokrat Parti#Kamala Harris#Biden

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