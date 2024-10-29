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Harkov ve Kiev'e saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

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#Rusya#Harkov#Kiev
Harkov ve Kieve saldırı: 4 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:08

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov ve Kiev kentlerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın en büyük iki şehri Harkov ve Kiev'e gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin Osnovianskyi bölgesine yönelik saldırıda 4 kişinim hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise Belediye Başkanı Vitali Klitschko, düşürülen Rus insansız hava aracından (İHA) düşen parçalar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını, 1 binada ve bazı araçlarda yangın çıktığını ifade etti.

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#Rusya#Harkov#Kiev

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