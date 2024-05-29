Harkiv’deki süpermarket saldırısında can kaybı 18’e yükseldi

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Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentinde süpermarketi hedef alan saldırısında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yaklaşık 4 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 50’ye ulaştığını duyurdu.

Servis enkazın yüzde 80’inin temizlendiğini açıkladı.





BOMBARDIMAN SONUCU ORMAN YANGINI

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv bölgesinde Rusya’nın bombardımanları sonucu orman yangını çıktığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv bölgesi ateş altında, ormanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Dün, Çuhuiv bölgesinin Vovçansk bölgesindeki cephe hattında yoğun bombardımanı sonucunda 15 hektarlık alanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Alevler sivil yerleşim yerlerine sıçradı, onlarca konut ve ticari binayı tahrip etti. İtfaiye ekipleri yangının başka bir yerleşim bölgesine sıçramasını engelledi” denildi.

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