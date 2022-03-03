Haritalarla Rusya Ukrayna savaşının 8'inci günü... Bir şehir daha işgal edildi! Putin'in amacı ülkeyi ikiye bölmek...

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24 Şubat sabahı üç farklı yönden Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya, ilerleyişini her geçen gün artırarak devam ettiriyor. Ukrayna’nın büyük şehirlerinde bomba sesleri yükselirken bir yandan diplomatik çabalar da devam ediyor. Ancak ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan görüşmelerden şu ana kadar somut bir adım çıkmadı.

Bu arada iki tarafın müzakere görüşmesindeki talepleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Rus tarafı, Ukrayna'dan ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesi istedi. Ukrayna tarafının da buna sıcak bakmadığı söylentiler arasında…

Rusların Ukrayna işgali ise her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle savaşın ilk iki gününden sonra Kiev'e yönelik hızlı akınların ardından, Rus kuvvetleri yeni toprak kazanımları da elde etmiş durumda…





24 Şubat’ta başlayan Rusya Ukrayna savaşının yedinci gününde en güncel harita bu şekilde… Görüldüğü üzere Ukrayna’nın kuzeyi, doğusu ve güneyinde işgaller devam ediyor.

KİEV’DE DİRENİŞ SÜRÜYOR AMA HAVA SALDIRILARI ARTTI

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Kiev, Rusların güçlü bir direnişle karşılaştığı ve hiç hesap etmedikleri kadar yara aldıkları bir yer oldu. Özellikle Rus ordusu Kiev yolu üzerinde bulunan Çernihiv kentinde yoğun direnişle karşılaştı ve ağır kayıplar verdi. Bu kayıplar sonrası ekstra askeri takviyelere ilerleyişini sürdüren Rus birlikleri, Dinyeper Nehri boyunca Kiev’i kuşatmaya çalıştı.

25-27 Şubat arasında ise Rusya, Kiev'i füze saldırılarıyla bombaladı ve birlikler kuzeybatıdan şehre girmeye başladı. Ama yine de bu ilerleyiş çok kolay bir şekilde olmadı. Ukrayna ordusu, Rusların hiç tahmin edemedikleri şekilde karşılık verdi. Bu noktada yaptıkları en önemli şey ise Rusların ilerleyişini durdurmak için bölgedeki birkaç köprüyü yıkmaları oldu.



Ukraynalılar her ne kadar Kiev’de direnişini sürdürse de Ruslar şu anda şehre hava saldırılarını aşırı derece de artırmış durumda. Rusların en önemli hedefi Kiev’in tamamen kontrol altına alınmasını sağlamak. Bu bağlamda 1 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev'deki televizyon ve radyo kulesini füzeyle bombaladı.

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5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Sovyetler Birliği döneminde yapılan bu kule, şehrin sembol yapılarından da biri. Rusların bu saldırıdaki amacı ise şehirdeki televizyon ve radyo yayınlarını kesmek…





STRATEJİK ÖNEME SAHİP OLAN HERSON İŞGAL EDİLDİ

"İnsanlar tahliye edilmesin diye demiryolu bağlantımız kesildi"



Kiev’e girişin bir başka anahtarı olan güneydeki stratejik öneme sahip Herson kenti de Ruslar tarafından işgal edildi. Bu durumu analistler, “Herson’un kontrol altına alınması Putin'in birliklerinin Ukrayna'yı ikiye bölen Dinyeper Nehri'ni geçebileceği anlamına geliyor. Böylelikle Kiev'e ikinci bir yönden saldırmak için bu önemli bir gelişme, ayrıca bu hamle Ukrayna'nın batı-doğu olarak ikiye ayrılması için de önemli bir adım” diye yorumladı. Bu bölme adımı, Kiev'e saldıracak yeni bir rotanın daha oluşması anlamına geliyor.



Ayrıca Herson'u ele geçiren Ruslar, Ukrayna'nın denizle olan bir bağını da kesmiş oldu. Hatta Rusya bu işgal ile Odessa’nın tamamen ele geçirilmesi için de büyük bir adım attı.

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Herson Belediye Başkanı Igor Kolykhayev ise Facebook gönderisinde yaptığı açıklamasında Rus ordusu demeden “İnsanları öldürmemelerini istiyorum. Şehirde Ukrayna ordusuna ait silahlı kuvvetlerimiz yok, sadece siviller ve burada yaşamak isteyenler var” dedi.



Aslında Herson’un çok fazla direnememiş olması da sürpriz olmadı çünkü şu ana kadar tüm cepheleri dikkate alırsak Rusların en güçlü olduğu bölge burası. Özellikle Ukrayna, Donetsk’in çevresi ile Kırım’ın yakınlarındaki şehirlerde çok fazla direniş gösteremiyor.





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Hatta Rus birlikleri Herson’un doğusundaki Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kenti de ayrılıkçı güçler tarafından kuşatılmış durumda. Orada da hava saldırıları her geçen gün artıyor.En son Kiev'e bağlı bölge yöneticisi Pavlo Kyrylenko,dese de Rusların baskısı oldukça arttı. Mariupol ve Volnovakha Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ile Rus ayrılıkçıların elinde tuttuğu Donbas bölgesinin arasında kalıyor. Sahil kenti Mariupol'da 500 bine yakın kişi yaşıyor.Fakat burada siviller açısından da önemli bir adım atıldı. Rus ayrılıkçılar Mariupol’den ayrılmak isteyenler içinaçılacağını bildirdi.

'İNSANİ KORİDOR SÖYLEMLERİ İNANDIRICI DEĞİL'



Öte yandan şehrin belediye başkanı Vadym Boichenko "İnsani koridor deseler de bu hiç inandırıcı değil. Çünkü Rusların görevleri bizi yok etmek. Bombardıman durmadığı için bugün yaralıları sokaklardan, evlerden ve apartmanlardan bile alamıyoruz. Demiryolu bağlantımız kesildi. İnsanlar tahliye edilmesin diye tren istasyonuna bile gittiler ve trenlerimize ateş açtılar. Sivillere yardım etmeye niyetleri yok" açıklamasında bulundu.



HARKİV'DE DE DURUM ÇOK KÖTÜ

Savaşın bir diğer cephesi olan Harkiv’de de Rus baskısı sürüyor. En son Harkiv belediye binasına füze ile saldırı gerçekleşti. Ayrıca Rus ordusu, Harkiv'deki bölgesel polis ofisi binasını ve Karazin Üniversitesi'nin bir kampüsünü de füzelerle vurdu.





Yukarıdaki haritada göreceğiniz gibi Harkiv'in kuzeyinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bombalanan yer arasında konutlar dışında üniversite ve belediye binası da yer alıyor.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenk, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkiv'e düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35’den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Harkiv ve çevresinde Kiev kadar çok fazla direnç gösteremeyen Ukrayna birlikleri, şehir merkezinin biraz dışına doğru çekilmiş durumda. Ruslar bu bölgede GRAD ve güdümlü seyir füzeleri kullanıyor.

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GÖREVLİSİ SALDIRIDA ÖLDÜ

'Ailesi için erzak alıyordu, Harkiv'de masum siviller ölüyor'



Öte yandan Harkiv’de dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli Maryna Fenina isimli çalışanının Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, "Maryna, savaş bölgesi haline gelen bir şehirde ailesi için erzak alırken öldürüldü. Harkiv'de ve Ukrayna'nın diğer şehir ve kasabalarında füzeler, mermiler ve roketler konutları ve şehir merkezlerini vuruyor, kadın, erkek ve çocuklar fark etmeksizin masum siviller hayatını kaybediyor" diye konuştu.

RUSYA: 498 ASKERİMİZ ÖLDÜ, UKRAYNA: 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rusya, Ukrayna'daki asker kaybına dair ilk kez veri paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar savaşta 498 Rus askerinin öldüğü duyuruldu. Bakanlık, 597 Rus askerinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna tarafındaysa 2 bin 780'den fazla asker ve ordu için savaşan sivil insanın öldüğünü, yaklaşık 3 bin 700 de yaralı olduğu belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise en son 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.



