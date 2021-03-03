Harita skandalı! İsrail ve ABD, Gökçeada ve Bozcaada’yı Yunan toprağı gösterdi

İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki bir haritada Gökçeada ve Bozcaada, Türk değil, Yunan renkleri ile gösterildi.

TWITTER’DAN PAYLAŞTI

Kudüs’deki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jonathan Shrier’in sosyal medya hesabında, Kudüs’de İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile görüşmesi ile ilgili yayınladığı fotoğrafın arka planında görünen ve Doğu Akdeniz (EastMed) boru hattı güzergâhını gösteren haritada, Ege’nin tümünün, Yunanistan ve İtalya ile aynı renkte (yeşil) olduğu dikkat çekti.

Jonathan Shrier, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Bize ev sahipliği yaptığı, Temiz Enerji Finansman Gücü ve diğer önemli bölgesel enerji güvenliği meseleleriyle ilgili ABD-İsrail işbirliği konusundaki yapıcı tartışmalardan ötürü Yuval Steinitz ve ekibine teşekkürler” notuna da yer verdi.

Haritanın da göründüğü fotoğraf, Yunan ‘pentapostagma’, ‘pronews’ ve ‘palo’ gibi bazı aşırı milliyetçi ve marjinal haber sitelerinde manşetlere çıkarıldı. Söz konusu sitelerde “Birkaç ay önce de gündeme gelen, İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki harita, Gökçeada ve Bozcaada’yı Yunanistan’a ait gibi gösteriyor. İsrail’in, bu iki adanın kime ait olduğunu bilmemesi imkansız. İsrail, kesinlikle Türkiye’yi kızdırmak istiyor. Türkiye ile İsrail arasında psikolojik savaş var. Türkler şokta” yorumları yapıldı. Osmanlı’nın son döneminde Yunan işgali altında kalan Gökçeada ve Bozcaada, Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye geri verilmişti.

BU İLK DEĞİL

Aynı harita, ilk kez geçen yıl haziran ayında ‘i News 24’ adlı İsrail medya kuruluşunda yayınlandı. O tarihteki harita, İsrail Enerji Bakanlığı’ndaki harita ile aynı. Söz konusu harita, Steinitz-Shrier görüşmesi ile ilgili fotoğrafta görülmemekle birlikte, KKTC’yi de yeşil renkte gösteriyor.

Yunanistan-İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlama emelleri çerçevesinde, ABD ve AB’nin de onayını alarak, geçen yıl ocak ayında, ‘EastMed’ boru hattı inşası için anlaşma imzalamışlardı. Maliyeti 7 milyar Euro olarak hesaplanan proje, İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan arasında 2 bin kilometre uzunluğunda denizaltında boru hattı inşasını öngörüyor.

SİSİ, RUM LİDERİ KÜPLERE BİNDİRDİ

Yunan ‘To Vima’ gazetesine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, geçen kasım ayındaki Atina ziyareti sırasında, Başbakan Kiriakos Miçotakis’e ‘EastMed’ projesindeki güzergâhın değiştirilmesini önerdi.

Sisi, Başbakan Miçotakis’e, İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi-Girit olarak planlanan güzergâhın, Rum Kesimi devre dışı bırakılarak, İsrail-Mısır-Girit olarak değiştirilebileceğini söyledi. Ayrıca, bu öneriyi, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya iletmesini istedi. Miçotakis konuyu Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile konuştu. Anastasiadis, Doğu Akdeniz’deki Rum emellerini suya düşürebilecek Sisi önerisine karşı çıktı.