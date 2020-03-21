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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Haremi Şerif’te namaz yasağı

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Haremi Şerif’te namaz yasağı
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Suudi Arabistan makamları, koronavirüs (COVID-19) sebebiyle Mekke’deki Haremi Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de namaz kılmaya yasak getirdi.

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik kurumlarının COVID-19’dan korunmak için bazı önlemler aldığını bildirdi.

Buna göre, Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi’de bulunmak ve buralarda namaz kılmanın yasaklandığını ifade eden Haydar, herkesten talimatlara uyması talebinde bulundu. Ülkede, COVID-19 tedbirleri kapsamında geçen salı Kâbe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınmıştı. Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274’e yükseldiği açıklanmıştı. 

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