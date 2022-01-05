Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
Antalyada korkutan deprem AFADdan ilk açıklama geldiAntalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
Fenomenlere gözaltı 10 milyon dolarlık vurgunFenomenlere gözaltı! 10 milyon dolarlık vurgun#Twitch
Şentoptan Kılıçdaroğluna cevap: Yakışmayan bir tavırŞentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yakışmayan bir tavır#Mustafa Şentop
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Gözlerden uzak romantik tatilGözlerden uzak romantik tatil!#Mehmet Üstündağ
Enflasyonla mücadele mesajı Alınan kararlar tek tek açıklandıEnflasyonla mücadele mesajı! Alınan kararlar tek tek açıklandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMMye sunulduMilyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu#Emekli Maaşı
HABERLERDünya Haberleri

Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

#Hulusi Akar#Harbiyeliler#Atina
Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ‘Türkiye’ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Normalde, Harp Okulu öğrencileri yüzerek gider oraya’ sözleriyle Tuzla’da yüzme eğitimi yapan harbiyelilerin görüntülerinin paylaşılması Atina’da büyük tepki çekti.

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayınlanan bir video, Atina’da büyük tepki yarattı. Videoda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 24 Aralık’taki konuşmasından ‘Türkiye’ye 1950 metre mesafede (Yunanistan’ın) Meis Adası var. Normalde, Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya. Harp Okulu standardı 2 bin metre” sözleriyle, Harbiyelilerin “Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimi”ne dair görüntüler yer aldı. Videoda Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu İç Limanı’ndan 1950 metre mesafedeki Tuzla Adası’na yüzen öğrencilere dair görüntülere de yer verildi.

Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Yunan Hükümet Sözcüsü Yianis İkonomu dünkü basın toplantısında, video sorulduğunda “Türkiye’nin bu iletişim şovları, Yunanistan’ın milli konulara ciddiyet, özgüven ve sorumlulukla yaklaşmasını etkilemez” dedi. Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos ise “Akar istediğini söyleyebilir. Türkiye’nin tahrikçi oyunlarını biliyoruz ve korkacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Haberin Devamı

Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

MEDYA: BÜYÜK TAHRİK

Video, Yunan medyasında “Büyük tahrik”, “Türk propagandası” ve “Türklerin hedefi Meis” ifadeleri ile yayınlandı. Ta Nea gazetesi “Meis Adası, yine Ankara’nın tahriklerine hedef oldu. Meis’e simülasyon bir ‘çıkarmayı’ canlandırmaya çalışan bu video, Yunan genelkurmayında herhangi bir endişe yaratmadı. Türklerin hedefi, Meis Adası’nı yeniden gündeme getirmek” diye yazdı. Bu arada, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, geçtiğimiz günlerde, daha video yayınlanmadan, Bakan Akar’ın 24 Aralık’taki konuşması sorulduğunda “Akar’ın her dediğine cevap vermemiz gerekmez. Madem öyle diyor, Meis’e yüzerek gelsin” şeklinde ironik bir cevap vermişti.

Noel nedeniyle 24-25 Aralık’ta Meis Adası’na giden Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ise “Saldırgan ve kibirli söylemlere soğukkanlılıkla cevap veriyoruz. Yunan Silahlı Kuvvetleri, gerektiğinde bağımsızlığımızı ve egemenlik haklarımızı korumaya hazırdır” şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

MEİS İKİ AÇIDAN GÜNDEM OLUYOR

MEİS Adası, iki farklı nedenle Türk-Yunan ilişiklerinde sık sık gündeme geliyor. İlki adanın askeri statüsü ile ilgili. Yunanistan, 1947 Paris Antlaşması’na aykırı bir şekilde, Ege’de Onikiadalar bölgesinde bulunan Meis Adası’nı da silahladırdı. Yunanistan, Türkiye’den tehdit gördüğünü ve ‘meşru müdafaa’ hakkını kullandığını iddia ediyor.

İkinci neden ise Meis’in kıta sahanlığı ile ilgili. Atina, Türkiye’nin imzalamadığı 1982 tarihli Deniz Hukuk Sözleşmesi’ne dayanarak adaların tam yetki kıta sahanlığı olduğu iddiasında. Bu durumda, Türk sahillerinden 2 km, Yunanistan’a ise 580 km mesafedeki ve yüzölçümü 931 km2 olan Meis’in 40 bin km2 kıta sahanlığı olduğunu öne sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Harbiyeliler#Atina

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ