Harbiyelilerin eğitim videosu Atina’yı çıldırttı: Eyvah Türkler Meis’e yüzüyor

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayınlanan bir video, Atina’da büyük tepki yarattı. Videoda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 24 Aralık’taki konuşmasından ‘Türkiye’ye 1950 metre mesafede (Yunanistan’ın) Meis Adası var. Normalde, Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya. Harp Okulu standardı 2 bin metre” sözleriyle, Harbiyelilerin “Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimi”ne dair görüntüler yer aldı. Videoda Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu İç Limanı’ndan 1950 metre mesafedeki Tuzla Adası’na yüzen öğrencilere dair görüntülere de yer verildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Yunan Hükümet Sözcüsü Yianis İkonomu dünkü basın toplantısında, video sorulduğunda “Türkiye’nin bu iletişim şovları, Yunanistan’ın milli konulara ciddiyet, özgüven ve sorumlulukla yaklaşmasını etkilemez” dedi. Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos ise “Akar istediğini söyleyebilir. Türkiye’nin tahrikçi oyunlarını biliyoruz ve korkacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Haberin Devamı

MEDYA: BÜYÜK TAHRİK

Video, Yunan medyasında “Büyük tahrik”, “Türk propagandası” ve “Türklerin hedefi Meis” ifadeleri ile yayınlandı. Ta Nea gazetesi “Meis Adası, yine Ankara’nın tahriklerine hedef oldu. Meis’e simülasyon bir ‘çıkarmayı’ canlandırmaya çalışan bu video, Yunan genelkurmayında herhangi bir endişe yaratmadı. Türklerin hedefi, Meis Adası’nı yeniden gündeme getirmek” diye yazdı. Bu arada, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, geçtiğimiz günlerde, daha video yayınlanmadan, Bakan Akar’ın 24 Aralık’taki konuşması sorulduğunda “Akar’ın her dediğine cevap vermemiz gerekmez. Madem öyle diyor, Meis’e yüzerek gelsin” şeklinde ironik bir cevap vermişti.

Noel nedeniyle 24-25 Aralık’ta Meis Adası’na giden Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ise “Saldırgan ve kibirli söylemlere soğukkanlılıkla cevap veriyoruz. Yunan Silahlı Kuvvetleri, gerektiğinde bağımsızlığımızı ve egemenlik haklarımızı korumaya hazırdır” şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

MEİS İKİ AÇIDAN GÜNDEM OLUYOR

MEİS Adası, iki farklı nedenle Türk-Yunan ilişiklerinde sık sık gündeme geliyor. İlki adanın askeri statüsü ile ilgili. Yunanistan, 1947 Paris Antlaşması’na aykırı bir şekilde, Ege’de Onikiadalar bölgesinde bulunan Meis Adası’nı da silahladırdı. Yunanistan, Türkiye’den tehdit gördüğünü ve ‘meşru müdafaa’ hakkını kullandığını iddia ediyor.



İkinci neden ise Meis’in kıta sahanlığı ile ilgili. Atina, Türkiye’nin imzalamadığı 1982 tarihli Deniz Hukuk Sözleşmesi’ne dayanarak adaların tam yetki kıta sahanlığı olduğu iddiasında. Bu durumda, Türk sahillerinden 2 km, Yunanistan’a ise 580 km mesafedeki ve yüzölçümü 931 km2 olan Meis’in 40 bin km2 kıta sahanlığı olduğunu öne sürüyor.