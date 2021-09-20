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Hapisten kaçan 2 Filistinlinin gözaltı süresi uzatıldı

#Filistin#İsrail#Dünya
Hapisten kaçan 2 Filistinlinin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail’deki Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanan 2 Filistinlinin gözaltı süresi 29 Eylül'e kadar uzatıldı.

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Nasıra kentindeki İsrail Sulh Mahkemesi, Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci'nin gözaltı sürelerinin 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemenin, soruşturmayı tamamlama gerekçesiyle Filistinlilerin gözaltı sürelerini 29 Eylül'e kadar uzattığı belirtildi.

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Aynı mahkeme, 19 Eylül'de, yakalanan diğer 4 firari Zekeriya ez-Zubeydi, Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda’nın gözaltı süresini de 10 gün uzatmıştı.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

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Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül sabaha karşı ele geçirilmesiyle firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı.

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#Filistin#İsrail#Dünya