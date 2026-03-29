Hapisten ilk mesaj! Maduro'dan destekçilerine teşekkür

ABD’de tutuklu bulunan Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro, hapishaneden ilk kez sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Mesajda, hem kendisinin hem de eşi Cilia Flores’un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İYİYİZ, METANETLİYİZ, SAKİNİZ”

Ocak ayında ABD güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Maduro ve eşi, yaklaşık üç aydır New York'taki hapishanede tutuluyor.

Maduro’nun X hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“İyiyiz, metanetliyiz, sakiniz ve sürekli dua ediyoruz.”

Yaptığı paylaşımda destekçilere teşekkür eden Maduro, “Mesajlarınızı, e-postalarınızı, mektuplarınızı ve dualarınızı aldık. Her sevgi sözü, her şefkat gösterisi ruhlarımızı doyuruyor ve bizi manevi olarak güçlendiriyor” denildi.

AFP'de yer alan habere göre, Maduro'nun mesajının kim tarafından paylaşıldığı ise netlik kazanmadı.

'HALKIMIZA HAYRANLIK DUYUYORUZ'

Kendisini “savaş esiri” olarak tanımlayan Maduro, 5 Ocak’ta New York’ta hakim karşısına çıkarılmasının ardından uzun süre sessiz kalmıştı. Bu paylaşım, aylar sonra gelen ilk doğrudan mesaj olarak dikkat çekti.

Paylaşımında ayrıca şu ifadeler dikkat çekti:

“Halkımızın zor zamanlarda birlik içinde kalabilme, Venezuela içinde ve sınırlarımızın ötesinde sevgi ve dayanışma gösterebilme yeteneğine derin bir hayranlık duyuyoruz.”

HAPİSHANEDEKİ YAŞAMI ORTAYA ÇIKTI

Venezuela hükümetine yakın kaynaklara göre Maduro’nun cezaevinde İncil okuduğu ve bazı tutuklular tarafından “başkan” diye hitap edildiği belirtildi.

Kaynaklar, Maduro’nun yalnızca ailesi ve avukatlarıyla telefon görüşmesi yapabildiğini, bu görüşmelerin de en fazla 15 dakika sürdüğünü aktardı.

Oğlu Nicolas Maduro Guerra ise babasının durumuna ilişkin, “İyi, sakin ve hatta egzersiz yapıyor” açıklamasında bulundu.

MAHKEMEDE KRİTİK KARAR: TALEP REDDEDİLDİ

Perşembe günü görülen duruşmada hakim, Maduro ve eşinin savunma masraflarının Venezuela hükümeti tarafından karşılanması yönündeki talebi reddetti.

Maduro, tüm suçlamaları reddederken duruşma boyunca çiftin konuşmadığı öğrenildi.

VENEZUELA’DA DENGELER DEĞİŞTİ

Maduro’nun devrilmesinin ardından ülkede yönetim değişti. Daha önce başkan yardımcılığı görevini yürüten Delcy Rodríguez, geçici olarak ülke yönetimini devraldı.

Yeni yönetim, siyasi mahkumlar için af düzenlemesi çıkarırken, petrol ve madencilik politikalarında da ABD ile uyumlu reform adımları attı. Ayrıca Washington yönetimi, bu ay Venezuela ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu açıkladı.

Maduro’nun hapishaneden verdiği bu ilk mesaj, hem Venezuela’daki siyasi dengeler hem de ABD ile ilişkiler açısından yeni bir tartışma başlattı.