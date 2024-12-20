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Hapishanede isyan çıktı: 2 ölü

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#Meksika#Hapishane#İsyan
Hapishanede isyan çıktı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 10:35

Meksika'da, başka cezaevine nakledilmek istemeyen mahkumlar isyan çıkardı. Çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

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Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Creset kentindeki bir hapishanede, bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı.

Çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybetti.

Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.

Mahkumların mobilya ve çöpleri ateşe verdiğini söyleyen Chavez, operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildiğini aktardı.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.

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#Meksika#Hapishane#İsyan

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