Hapishanede akılalmaz görüntü! Corona'ya yakalanmak için maske kokladılar

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki Corona Virüsü vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun Corona Virüsü testi pozitif çıktı.

'NORMAL ZAMANLARDA PAYLAŞMAZLAR'

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi.

Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.